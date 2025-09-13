México Deportes

El Luchador Andrade mejor conocido como La Sombra en México, fue despedido de WWE

Tras meses de inactividad y falta de impulso creativo, el exmonarca de NXT concluyó su vínculo con la promotora estadounidense y evalúa nuevos destinos

Por Gerardo Lezama

Guardar
Andrade, conocido como La Sombra,
Andrade, conocido como La Sombra, es despedido oficialmente de WWE tras meses de ausencia. (WWE Network)

El luchador mexicano Manuel Alfonso Andrade Oropeza, conocido internacionalmente como Andrade y en México como La Sombra, fue oficialmente despedido de la empresa estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE), según confirmaron medios especializados en lucha libre y fuentes cercanas al entorno del gladiador.

La noticia se dio a conocer este fin de semana, luego de que WWE actualizara su lista de talentos activos y eliminara el perfil de Andrade, quien había estado ausente de los cuadriláteros desde hace varios meses.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la compañía, diversos reportes señalan que la salida fue resultado de diferencias creativas y falta de oportunidades en los programas principales.

Andrade debutó en WWE en 2016 tras una exitosa carrera en México y Japón, donde destacó como La Sombra, figura clave del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y miembro fundador de la facción Los Ingobernables.

El luchador mexicano Andrade deja
El luchador mexicano Andrade deja WWE por diferencias creativas y falta de oportunidades en el roster principal. (Cortesía WWE)

Su llegada a NXT, la división de desarrollo de WWE, fue recibida con entusiasmo, y en 2017 logró coronarse como campeón de NXT, consolidando su posición como uno de los talentos latinos más prometedores.

Sin embargo, su paso por el roster principal de WWE estuvo marcado por altibajos. A pesar de obtener el Campeonato de Estados Unidos en 2019 y protagonizar rivalidades con figuras como Rey Mysterio y Seth Rollins, Andrade fue perdiendo protagonismo en televisión.

Su última aparición relevante fue en 2021, antes de solicitar su liberación contractual, la cual fue negada en su momento.

Fuentes cercanas al luchador aseguran que Andrade buscaba mayor libertad creativa y oportunidades para demostrar su nivel en el ring, algo que no encontró en WWE.

La salida de Andrade de
La salida de Andrade de WWE genera expectativas sobre su futuro en empresas como AEW, NJPW o el circuito mexicano. Cortesía (WWE Network)

Su salida ha generado reacciones entre aficionados y colegas, quienes reconocen su talento y esperan verlo pronto en otras empresas como All Elite Wrestling (AEW), New Japan Pro Wrestling (NJPW) o incluso de regreso en el circuito mexicano.

La carrera de La Sombra ha estado marcada por su estilo técnico, agilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos de lucha.

Su legado en México incluye combates memorables y una influencia duradera en la evolución de los luchadores rudos contemporáneos.

Con su salida de WWE, se abre una nueva etapa en su trayectoria, una que podría devolverle el protagonismo que lo convirtió en ídolo en su país natal.

Por ahora, Andrade no ha emitido declaraciones públicas, pero se espera que en los próximos días comparta su versión de los hechos y anuncie sus próximos pasos en el mundo de la lucha libre profesional.

Temas Relacionados

Lucha LibreWWEAndradeAAACMLLAEWmexico-deportes

Más Noticias

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

El peleador mexicano se lleva su tercera victoria tras convertirse en boxeador profesional

Nocaout técnico controversial en la

Revelan al que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford: “Sería una decisión obvia”

El tapatío defenderá su campeonato indiscutido de las 168 libras esta noche

Revelan al que podría ser

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Las Águilas reciben al Rebaño en el Estadio Ciudad de los Deportes en ambas ramas, donde el orgullo de ambas escuadras está en juego

América vs Chivas: cuándo, a

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

La luchadora de AEW explicó que sueña con motivar a las jóvenes de Japón que buscan triunfar en México

Mina Shirakawa promete conquistar el

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Cada semana se disputan grandes encuentros en el futbol mexicano, por este motivo te compartimos todos los detalles de los próximos juegos que se van a disputar

Liga MX Jornada 8 al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presuntos sicarios del CJNG niegan

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

DEPORTES

Nocaout técnico controversial en la

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

Revelan al que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez si vence a Terence Crawford: “Sería una decisión obvia”

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana