El Luchador Andrade mejor conocido como La Sombra en México, fue despedido de WWE

Andrade, conocido como La Sombra, es despedido oficialmente de WWE tras meses de ausencia. (WWE Network)

El luchador mexicano Manuel Alfonso Andrade Oropeza, conocido internacionalmente como Andrade y en México como La Sombra, fue oficialmente despedido de la empresa estadounidense World Wrestling Entertainment (WWE), según confirmaron medios especializados en lucha libre y fuentes cercanas al entorno del gladiador.

La noticia se dio a conocer este fin de semana, luego de que WWE actualizara su lista de talentos activos y eliminara el perfil de Andrade, quien había estado ausente de los cuadriláteros desde hace varios meses.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la compañía, diversos reportes señalan que la salida fue resultado de diferencias creativas y falta de oportunidades en los programas principales.

Andrade debutó en WWE en 2016 tras una exitosa carrera en México y Japón, donde destacó como La Sombra, figura clave del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y miembro fundador de la facción Los Ingobernables.

El luchador mexicano Andrade deja WWE por diferencias creativas y falta de oportunidades en el roster principal. (Cortesía WWE)

Su llegada a NXT, la división de desarrollo de WWE, fue recibida con entusiasmo, y en 2017 logró coronarse como campeón de NXT, consolidando su posición como uno de los talentos latinos más prometedores.

Sin embargo, su paso por el roster principal de WWE estuvo marcado por altibajos. A pesar de obtener el Campeonato de Estados Unidos en 2019 y protagonizar rivalidades con figuras como Rey Mysterio y Seth Rollins, Andrade fue perdiendo protagonismo en televisión.

Su última aparición relevante fue en 2021, antes de solicitar su liberación contractual, la cual fue negada en su momento.

Fuentes cercanas al luchador aseguran que Andrade buscaba mayor libertad creativa y oportunidades para demostrar su nivel en el ring, algo que no encontró en WWE.

La salida de Andrade de WWE genera expectativas sobre su futuro en empresas como AEW, NJPW o el circuito mexicano. Cortesía (WWE Network)

Su salida ha generado reacciones entre aficionados y colegas, quienes reconocen su talento y esperan verlo pronto en otras empresas como All Elite Wrestling (AEW), New Japan Pro Wrestling (NJPW) o incluso de regreso en el circuito mexicano.

La carrera de La Sombra ha estado marcada por su estilo técnico, agilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos de lucha.

Su legado en México incluye combates memorables y una influencia duradera en la evolución de los luchadores rudos contemporáneos.

Con su salida de WWE, se abre una nueva etapa en su trayectoria, una que podría devolverle el protagonismo que lo convirtió en ídolo en su país natal.

Por ahora, Andrade no ha emitido declaraciones públicas, pero se espera que en los próximos días comparta su versión de los hechos y anuncie sus próximos pasos en el mundo de la lucha libre profesional.