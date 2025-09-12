Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

La baja de Niño Hamburguesa por falta de visa sacude la cartelera de Worlds Collide 2025.(Ilustración: Jovaní Pérez)

De última hora previo a que inicie Worlds Collide 2025, se confirmó la baja de Niño Hamburguesa, quien no podrá participar en el evento por una presunta falta de visa.

En su lugar fue anunciado Laredo Kid, luchador con amplia trayectoria internacional y actual Campeón Mundial Crucero de AAA.

La modificación fue revelada por medios especializados y confirmada en la cartelera oficial de WWE, que actualizó el combate de exhibición entre talentos de AAA y WWE.

Aunque ni AAA ni WWE han emitido una postura oficial sobre el motivo de la baja, fuentes cercanas al circuito señalan que el trámite migratorio del luchador no se concretó a tiempo, lo que impidió su ingreso a Estados Unidos.

Está era la lucha presupuestada en un inicio, pero la situación del Niño Hamburguesa cambió los planes. (Captura de Pantalla)

Worlds Collide 2025 se celebra este viernes 12 de septiembre de 2025 en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center, en Las Vegas, Nevada.

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de WWE, a partir de las 10 p.m. ET (8 p.m. tiempo del centro de México), inmediatamente después de SmackDown.

La lucha afectada es el Lucha Showcase, un combate de relevos de ocho luchadores que representa el cruce entre estilos mexicanos y estadounidenses.

Laredo Kid sustituye a Niño Hamburguesa en el Lucha Showcase entre AAA y WWE. Imagen cuenta de X @WWE

El equipo de AAA estará conformado por Octagón Jr., Mascarita Sagrada, La Parka (actual) y Laredo Kid, quienes enfrentarán a Cruz del Toro, Joaquin Wilde, Lince Dorado y Mini Abismo Negro

En un inicio en redes sociales se mostró la baja de La Parka (su tercera versión del personaje), pero ante la situación del gladiador aficionado de las hamburguesas, nuevamente se modificó la lucha.

La baja de Niño Hamburguesa genera reacciones entre los aficionados, pues su estilo carismático y conexión con el público lo convertían en uno de los atractivos principales del cartel.

Sin embargo, la inclusión de Laredo Kid garantiza un nivel técnico elevado y mantiene la representación mexicana en el evento.

Worlds Collide es parte de la estrategia de WWE para posicionar a AAA como una marca relevante en Estados Unidos, tras su adquisición en agosto de 2025.

La función incluye combates por el Megacampeonato AAA, el Campeonato Latinoamericano y los Campeonatos Mundiales en Parejas, con figuras como El Hijo del Vikingo, Psycho Clown, Pagano, Dragon Lee, Dominik Mysterio y The New Day.

La ausencia de Niño Hamburguesa por cuestiones migratorias pone en evidencia los retos que enfrentan los talentos latinos para presentarse en funciones internacionales. Su equipo trabaja para regularizar la situación y mantener su presencia en futuras fechas.