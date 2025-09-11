México Deportes

Este es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Ambos pugilistas medirán sus fuerzas este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas

Por César Márquez

El CMB entregará un anillo
El CMB entregará un anillo brillante al ganador entre Canelo y Crawford (X@Canelo)

Este sábado 13 de septiembre Saúl Canelo Álvarez y Terence Bud Crawford se subirán al ring en el Allegiant Stadium de Las Vegas para disputar el campeonato indiscutido de las 168 libras. El ganador del combate no solamente se llevará los cuatro cinturones, sino también un brillante anillo que entregará el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ambos pugilistas han sido referentes del boxeo durante la última década y son considerados entre los mejores libra por libra de la actualidad. Sin embargo, este fin de semana uno solo aumentará su legado y se quedará con el estandarte del número uno.

El tapatío buscará defender nuevamente sus cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) frente a un estadounidense que aunque subirá dos categorías de peso, marcha como invicto.

¿Cómo es el brillante anillo que entregará el CMB al ganador entre Canelo y Crawford?

A través de sus redes, el CMB presumió que en colaboración con Jason of Beverly Hills entregará un primer anillo de Campeonato Indiscutible al ganador entre Canelo y Crawford.

“El Consejo Mundial de Boxeo, en colaboración con Jason of Beverly Hills, presentó el primer anillo de Campeonato Indiscutible de la Serie Corona del CMB, que se entregará al ganador de Canelo vs. Crawford", publicó el organismo.

La parte superior desmontable del anillo, distintiva de Jason of Beverly Hills, muestra el interior del Allegiant Stadium al girarse, donde un ring de boxeo ocupa el centro del campo y los nombres de Crawford y Canelo aparecen en las zonas de anotación correspondientes.

En la cara externa destacan las palabras “World Champion” alrededor del emblema del CMB, incrustado sobre piedras verdes preciosas. El diseño combina casi 10 quilates de gemas incrustadas en oro amarillo, con 8,5 quilates de diamantes blancos y más de un quilate de piedras de colores, las cuales simbolizan los distintos campeonatos del boxeo profesional.

El Consejo Mundial de Boxeo
El Consejo Mundial de Boxeo entregará un brillante anillo al ganador entre Canelo y Crawford (Instagram | World Boxing Council)

Canelo vs Crawford: una pelea por ampliar el legado

El próximo enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Terence Crawford promete redefinir las jerarquías en el boxeo mundial, al reunir a dos figuras que han destacado como los mejores de su generación. Con la mira puesta en el puesto número uno, ambos pugilistas llegan con credenciales que resaltan la magnitud de la pelea: Álvarez, a sus 35 años, ostenta un récord de 63 victorias, de las cuales 39 llegaron por nocaut, mientras que Crawford presenta una foja impecable de 41 triunfos, concluyendo 31 con nocaut.

La carrera de ambos se ha construido en torno a la conquista de títulos en cuatro divisiones distintas, hecho que evidencia la versatilidad y el dominio que han mostrado a lo largo de los años en el cuadrilátero. Aunque los estilos de pelea difieren notablemente entre ellos, los dos pugilistas se caracterizan por su alto porcentaje de nocauts, lo que enfatiza el nivel de peligrosidad que cada uno representa al subir al ring.

Además, esta pelea brinda a cada uno una oportunidad única para ampliar su legado, cimentando su nombre entre los grandes del boxeo y aspirando al reconocimiento indiscutido en el deporte.

