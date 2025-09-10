México Deportes

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

La selección mexicana ya tendría un acuerdo para disputar su primer duelo en el renovado Estadio Banorte antes del Mundial

Por Luz Coello

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca(Ilustración Jesús Avilés/ Infobae)

En nueve meses, la selección mexicana estará jugando el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca, durante la competencia el recinto pasará a llamarse Estadio Ciudad de México. Esta sede albergará tres Copas Mundiales en su historia.

Pero antes de este escenario, el Coloso de Santa Úrsula se sometió a una remodelación. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con la selección mexicana están a la espera de la conclusión de los trabajos para jugar el primer partido que marcará la nueva era del Estadio Banorte.

En días recientes se filtró que México podría enfrentarse a Portugal en un duelo amistoso, el cual significará el regreso del Tri al Azteca tras cerrar sus puertas en mayo de 2024 para los trabajos de remodelación.

¿México jugará contra Cristiano Ronaldo y Portugal para inaugurar el Estadio Azteca?

México enfrentaría a Portugal en
México enfrentaría a Portugal en marzo de 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Surgieron diferentes reportes de que el Tri de Javier Aguirre podría enfrentarse a la selección de Cristiano Ronaldo, histórico jugador del Real Madrid. Durante la transmisión del México vs Corea del Sur, David Medrano de TV Azteca confirmó que el equipo azteca recibirá la visita de CR7.

Según con lo que reveló el periodista deportivo, la FMF ya tendría una fecha y un acuerdo con la selección de Portugal para jugar un encuentro amistoso antes del Mundial. Se pretende que la inauguración del nuevo Estadio Azteca sea a principios del 2026.

Así que, la fecha que apuntaría para el México vs Portugal sería el 28 de marzo de 2026. La expectativa en torno a la reapertura del Estadio Azteca se intensifica a medida que se acerca la fecha en la que el emblemático recinto, tras una profunda remodelación, volverá a recibir partidos de alto nivel.

Gobierno de la CDMX confirma fecha para la reapertura del Estadio Azteca

Clara Brugada compartió cuándo se hará la reinauguración del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026 Crédito: YouTube/ GobCDMX

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el sábado 28 de marzo de 2026 será el día en que el Estadio Azteca abrirá nuevamente sus puertas, esta vez bajo el nombre de Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial 2026.

Esta transformación responde a los estrictos requerimientos de la FIFA y busca consolidar el legado del estadio como referente global del fútbol. La modernización del Estadio Azteca representa una inversión superior a dos mil millones de pesos, según informaron las autoridades capitalinas en conferencia de prensa, una cifra que subraya la magnitud del proyecto.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la relevancia de este acontecimiento tanto para la ciudad como para el fútbol nacional. En declaraciones recogidas por el Gobierno de la Ciudad de México, Brugada puntualizó: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”. La funcionaria subrayó que la reapertura oficial marcará el inicio de una nueva etapa para el recinto, que ya ha sido escenario de momentos históricos del fútbol internacional.

