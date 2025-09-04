Cuándo será la reapertura del Estadio Azteca tras finalizar obras de remodelación para el Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer inmueble en inaugurar por tercera ocasión una Copa del Mundo. (Jovani Pérez)

El Estadio Azteca, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula, tiene una historia destacada en el fútbol internacional. Será la primera vez que un estadio albergue la inauguración de una Copa Mundial por tercera ocasión, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Por su césped han pasado figuras legendarias como Pelé y Diego Maradona, y la posible presencia de Cristiano Ronaldo en el partido inaugural refuerza la relevancia histórica del recinto.

De cara a la Copa Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula tuvo que someterse a una remodelación integral para cumplir con los requisitos que la FIFA le exigió. Con la inversión realizada y el avance de las obras, las autoridades buscan que el Estadio Azteca se mantenga como un referente del fútbol mundial durante las próximas décadas, consolidando su legado en la historia de los grandes eventos deportivos.

Así lucen los avances de los vestidores y gradas del Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026. (Crédito: X/ @LuisErnestoP95)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detalló que la reapertura oficial se realizará a inicios de 2026 y que, durante el Mundial, el estadio adoptará el nombre de Estadio Ciudad de México. Brugada subrayó la importancia de este evento para la ciudad y para el fútbol nacional, al señalar: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”, en declaraciones recogidas por el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas el sábado 28 de marzo de 2026, tras una remodelación integral realizada para cumplir con los requerimientos de la Copa Mundial 2026, según informó el Gobierno de la Ciudad de México en conferencia de prensa. Durante el torneo, el recinto será conocido como Estadio Ciudad de México, denominación oficial para el evento internacional.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

Las obras de remodelación comenzaron en mayo de 2024, cuando el estadio cerró para iniciar los trabajos necesarios que permitan adecuarlo a los estándares de la FIFA. El objetivo principal es modernizar las instalaciones y garantizar que el recinto mantenga su relevancia en el fútbol internacional, sin perder su valor histórico. La inversión destinada a la renovación supera los dos mil millones de pesos, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

Por su parte, Félix Aguirre, director general del Estadio Banorte y Host City, explicó que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y que el recinto conservará su esencia histórica tras la remodelación. Aguirre indicó que el objetivo es que el estadio permanezca vigente durante las próximas décadas.

El presidente de la FIFA destacó la historia del Estadio Azteca, que albergará su tercer mundial.

En relación con el evento inaugural, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la realización de una ceremonia o partido específico. Sin embargo, Claro Sports reportó que existe la posibilidad de que la Selección Nacional de México y la Selección de Portugal disputen un partido en el marco de la reapertura, lo que podría significar la presencia de Cristiano Ronaldo en el césped del estadio.

Esta información fue respaldada por TUDN, donde Gibrán Araige señaló que el duelo entre México y Portugal podría celebrarse en marzo de 2026 como parte de los preparativos deportivos y logísticos para el Mundial. Ambas fuentes recalcaron que la fecha y la realización del encuentro aún no han sido confirmadas oficialmente.