Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?

Los Cañoneros buscarán romper su sequía ante el cuadro universitario. (Jovani Pérez)

Luego del parón obligado por la fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 retoma sus actividades de la fase regular con el inicio de la jornada 8, misma en la que Mazatlán enfrentarán a unos Pumas que hilan cinco encuentros sin conocer la derrota y que pretenden seguir escalando hacia la parte alta de la tabla general.

Siendo uno de los duelos que inaugurará esta octava semana, los ‘Cañoneros’ buscarán regresar a la senda del triunfo tras cinco partidos sin conseguirlo. No obstante, recibirán en el Estadio Encanto a unos felinos que nunca han perdido ante Mazatlán y que además, llegan motivados por su más reciente victoria ante Atlas en el Olímpico Universitario.

Los Cañoneros buscarán romper su sequía ante el cuadro universitario. (X/Liga BBVA MX)

Después de un inicio con bastantes altibajos, los mazatlecos llegan a la mitad del certamen ubicados en la décimo segunda posición y fuera de puestos de clasificación con solo seis unidades cosechadas, producto de un solo triunfo, tres empates y tres descalabros. Sin embargo, una hipotética victoria ante los del Pedregal, los haría escalar en la tabla e incluso, superar al cuadro capitalino.

Por su parte, pese a cierta irregularidad y aún con dudas y señalamientos a la gestión de Efraín Juárez, los universitarios llegan a Mazatlán en el décimo lugar de la tabla general, pero con una seguidilla de cinco partidos sin caer. Tras 7 encuentros disputados, los Pumas registran 9 unidades, producto de dos triunfos, tres empates y dos derrotas; sin embargo, de sacar los tres puntos en su visita al Pacífico, aunado a una combinación de resultados, podrían subir hasta la séptima posición.

Los Cañoneros buscarán romper su sequía ante el cuadro universitario. (X/Mazatlán FC)

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo entre Mazatlán vs Pumas:

¿Cuándo y a qué hora?

Viernes 12 de septiembre, 21:00 horas, Estadio Encanto, Mazatlán

Señales de transmisión

Azteca 7, Fox

Los Cañoneros buscarán romper su sequía ante el cuadro universitario. (X/Pumas)

En sus más recientes cinco enfrentamientos, Mazatlán y Pumas han dejado un balance inclinado en favor de los auriazules, pues cuentan con cuatro triunfos y solo un empate. De hecho, la última vez que los del Pedregal viajaran al Estadio Encanto, se llevaron la victoria por la mínima diferencia.

De igual manera, es importante señalar que, desde su aparición en la Liga MX en el Apertura 2020, los ‘Cañoneros’ nunca han logrado imponerse a los de la UNAM, teniendo un registro de cinco derrotas y cinco empates.