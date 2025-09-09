México Deportes

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

El “Machín” sufrió una lesión durante el partido ante Japón, así que dejaría la concentración del Tri

Por Luz Coello

Guardar
Edson Álvarez no jugará en
Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur (CHANDAN KHANNA / AFP)

Durante el partido de México vs Japón, Edson Álvarez salió lesionado al minuto 30 del primer tiempo, lo que obligó a Javier Aguirre a realizar modificaciones en su alineación. Desde ese momento surgió la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión del Machín.

El Vasco ya descartó la participación del defensa de 27 años para el amistoso contra Corea del Sur, por lo que la selección mexicana realizará ajustes en su alineación para suplir la baja de Edson Álvarez. Fue en conferencia de prensa que el técnico del Tri compartió noticias sobre el jugador del Fenerbahce.

Cabe recordar que fue una molestia muscular en la pierna derecha la que le impidió al canterano americanista el continuar en la cancha. Sobresale que el futbolista pudo salir caminando, lo que dio un indicio de la gravedad de la lesión, pero sí fue una baja sensible para el conjunto tricolor.

¿Cuál es el estado de salud de Edson Álvarez?

El entrenador de la selección mexicana descartó a Edson Álvarez para el México vs Corea del Sur por lesión. Crédito: YouTube/ Selección Nacional de México

En conferencia de prensa previo al duelo ante Corea del Sur, Javier Aguirre dejó en claro que Edson Álvarez no tendrá minutos en el último juego de esta fecha FIFA. Sin embargo, no precisó qué tan grave es la lesión del defensa. “Edson está descartado, eso es concreto”, anunció ante los medios.

Se limitó a explicar que los médicos del Tri ya le hicieron las pruebas correspondientes para definir la gravedad de la situación, así que próximamente compartirán detalles de cómo se encuentra el Machin.

“Y lo de Edson, los doctores le hicieron unos estudios, todavía no tengo los resultados y ellos sabrán cuándo hacerlo público y, y cómo es la magnitud de la lesión”, compartió el Vasco Aguirre.

Debido a la ausencia del capitán de la selección mexicana, el entrenador del Tricolor no quiso revelar detalles de cómo modificará la alineación para el duelo del martes 9 de septiembre, explicó que primero lo conversará con su cuerpo técnico para tomar la mejor decisión.

México y Japón empataron sin goles en duelo amistoso

El equipo tuvo varios errores
El equipo tuvo varios errores que deberán tomar en cuenta si quieren avanzar en el próximo Mundial. (X: Selección Mexicana)

La selección mexicana y su par de Japón protagonizaron un empate sin goles en el Oakland-Alameda County Coliseum, en un partido amistoso que sirvió como preparación para el Mundial del 2026. El encuentro, disputado en territorio estadounidense, estuvo marcado por la lesión de Edson Álvarez, quien debió abandonar el campo durante la primera mitad.

El desarrollo del partido mostró a ambos equipos con propuestas ofensivas, aunque sin lograr concretar oportunidades claras. Durante los primeros minutos, Japón generó peligro con un remate que exigió la intervención de Luis Ángel Malagón, quien desvió el balón y evitó la caída de su arco.

En la segunda parte, el cuerpo técnico mexicano realizó varias modificaciones: Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda dejaron su lugar a Santiago Giménez, Hirving Lozano, Germán Berterame y Erick Sánchez. A pesar de estos ajustes, el marcador no se movió. La ocasión más clara para los dirigidos por México llegó al minuto 52, cuando Roberto Alvarado remató cerca del arco japonés, pero el balón se fue por encima del travesaño.

Temas Relacionados

Edson Álvarezselección mexicanaMéxico vs Corea del SurlesiónTrimexico-deportes

Más Noticias

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

El campeón de los supermedianos ya reveló qué hará el día que cuelgue los guantes

A esto se dedicará Canelo

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

La agenda de los mexicanos

A qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves: todos los partidos de la MLB hoy 8 de septiembre

La temporada de ligas mayores sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

A qué hora juegan Ronald

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

El periodista deportivo lamentó la exhibición que dio el Tri ante los nipones

José Ramón Fernández menospreció a

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

El ministro árabe se ha encargado de la planificación de la pelea de Canelo en Las Vegas

La petición que Terence Crawford
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles eran los señalamientos contra

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

ENTRETENIMIENTO

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

Guillermo del Toro habla de su nuevo estilo de vida tras perder 80 kilos: “Bajarle a los tacos”

¿Septiemble? los mejores memes que dejó el temblor de 5.2 que sorprendió a CDMX

Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

Nicky Jam y Remmy Valenzuela darán el Grito de Independencia en esta alcaldía de CDMX

DEPORTES

A esto se dedicará Canelo

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido