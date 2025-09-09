Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur (CHANDAN KHANNA / AFP)

Durante el partido de México vs Japón, Edson Álvarez salió lesionado al minuto 30 del primer tiempo, lo que obligó a Javier Aguirre a realizar modificaciones en su alineación. Desde ese momento surgió la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión del Machín.

El Vasco ya descartó la participación del defensa de 27 años para el amistoso contra Corea del Sur, por lo que la selección mexicana realizará ajustes en su alineación para suplir la baja de Edson Álvarez. Fue en conferencia de prensa que el técnico del Tri compartió noticias sobre el jugador del Fenerbahce.

Cabe recordar que fue una molestia muscular en la pierna derecha la que le impidió al canterano americanista el continuar en la cancha. Sobresale que el futbolista pudo salir caminando, lo que dio un indicio de la gravedad de la lesión, pero sí fue una baja sensible para el conjunto tricolor.

¿Cuál es el estado de salud de Edson Álvarez?

El entrenador de la selección mexicana descartó a Edson Álvarez para el México vs Corea del Sur por lesión. Crédito: YouTube/ Selección Nacional de México

En conferencia de prensa previo al duelo ante Corea del Sur, Javier Aguirre dejó en claro que Edson Álvarez no tendrá minutos en el último juego de esta fecha FIFA. Sin embargo, no precisó qué tan grave es la lesión del defensa. “Edson está descartado, eso es concreto”, anunció ante los medios.

Se limitó a explicar que los médicos del Tri ya le hicieron las pruebas correspondientes para definir la gravedad de la situación, así que próximamente compartirán detalles de cómo se encuentra el Machin.

“Y lo de Edson, los doctores le hicieron unos estudios, todavía no tengo los resultados y ellos sabrán cuándo hacerlo público y, y cómo es la magnitud de la lesión”, compartió el Vasco Aguirre.

Debido a la ausencia del capitán de la selección mexicana, el entrenador del Tricolor no quiso revelar detalles de cómo modificará la alineación para el duelo del martes 9 de septiembre, explicó que primero lo conversará con su cuerpo técnico para tomar la mejor decisión.

México y Japón empataron sin goles en duelo amistoso

El equipo tuvo varios errores que deberán tomar en cuenta si quieren avanzar en el próximo Mundial. (X: Selección Mexicana)

La selección mexicana y su par de Japón protagonizaron un empate sin goles en el Oakland-Alameda County Coliseum, en un partido amistoso que sirvió como preparación para el Mundial del 2026. El encuentro, disputado en territorio estadounidense, estuvo marcado por la lesión de Edson Álvarez, quien debió abandonar el campo durante la primera mitad.

El desarrollo del partido mostró a ambos equipos con propuestas ofensivas, aunque sin lograr concretar oportunidades claras. Durante los primeros minutos, Japón generó peligro con un remate que exigió la intervención de Luis Ángel Malagón, quien desvió el balón y evitó la caída de su arco.

En la segunda parte, el cuerpo técnico mexicano realizó varias modificaciones: Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda dejaron su lugar a Santiago Giménez, Hirving Lozano, Germán Berterame y Erick Sánchez. A pesar de estos ajustes, el marcador no se movió. La ocasión más clara para los dirigidos por México llegó al minuto 52, cuando Roberto Alvarado remató cerca del arco japonés, pero el balón se fue por encima del travesaño.