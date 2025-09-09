México Deportes

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

La venta de entradas para la final impulsa la expectativa entre los aficionados, mientras ambos equipos se preparan para una definición histórica en el béisbol mexicano

Por Newsroom Infobae

Aficionados del rey de los deportes ya tienen disponibles las entradas para una de las series más esperadas. (Crédito: Fotografía de cortesía vía Cuartoscuro)

La expectativa aumenta entre los aficionados al béisbol mexicano con el inicio de la venta de boletos para la Serie del Rey 2025, donde los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos de México se enfrentarán en la final de la Liga Mexicana de Béisbol.

El primer partido está programado para el miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, y los precios de las entradas varían según la zona, desde 170 hasta 1.500 pesos por partido. Se prevé una alta demanda, ya que seguidores de ambos equipos buscan asegurar su lugar en una de las finales más esperadas del béisbol nacional.

La opción más accesible corresponde a la zona de “Jardines”, con un costo de 170 pesos por partido, mientras que quienes deseen una experiencia en el área VIP deberán pagar 1.500 pesos por entrada.

  • PCD (Persona con discapacidad): $170
  • Jardines: $170
  • Berma: $220
  • Platea alta lateral: $275
  • Platea alta central: $350
  • Platea baja lateral bronce: $275
  • Platea baja lateral plata: $350
  • Platea baja lateral oro: $450
  • Platea baja central: $600
  • VIP: $1,500
La capital mexicana vivirá una final inédita para conocer al mejor equipo de la temporada.. (REUTERS/Henry Romero)

La directiva de los Diablos Rojos ha establecido que todos los asistentes, incluidos los abonados habituales, deberán adquirir boletos para ingresar a los partidos de la final. Esta medida aplica sin excepción, por lo que incluso quienes cuentan con abono de temporada tendrán que realizar la compra correspondiente para cada encuentro de la Serie del Rey. Las entradas están disponibles para el público general y se venden por partido, lo que permite a los seguidores seleccionar los juegos a los que desean asistir.

Precios en la perla tapatía

Para los encuentros que se disputarán en el Estadio Panamericano de Guadalajara, donde los Charros de Jalisco serán locales, también se han definido los precios de las localidades. Los boletos para los juegos 3 y 4, y en caso de ser necesario el 5, mantienen la modalidad de venta por partido, con tarifas específicas para cada zona del estadio. Esta estructura de precios facilita el acceso de los aficionados tapatíos y visitantes a los duelos decisivos de la serie.

El calendario de la Serie del Rey 2025 contempla los juegos 1 y 2 el 10 y 11 de septiembre en la Ciudad de México. Posteriormente, la serie se trasladará a Guadalajara para los partidos 3, 4 y, si es necesario, el 5, que se celebrarán del 13 al 15 de septiembre en el Estadio Panamericano. En caso de requerirse un sexto y séptimo encuentro para definir al campeón, estos se jugarán nuevamente en la capital mexicana los días 17 y 18 de septiembre.

  • Premier Home - $800
  • Premier - $600
  • Butaca Preferente - $400
  • Lateral Preferente - $400
  • Lateral Premier - $400
  • Planta Baja Central - $400
  • Planta Alta Central - $400
  • Planta Baja Lateral - $300
  • Laterales 1era/3era - $200
  • Planta Alta Lateral - $200
  • Bleachers - $200
  • Lateral Alta, 1era/3era - $200
  • Lateral Preferente Alta - $200
El costo de los boletos es por partido y también incluye a los abonados. (TW Charros de Jalisco)

¿Cómo llegaron los equipos a la Serie del Rey?

Los Charros de Jalisco llegan a esta instancia tras conquistar el título de la Zona Norte, superando a los Sultanes de Monterrey por 4 juegos a 1. El quinto partido de esa serie resultó especialmente intenso y polémico, pero la novena jalisciense logró imponerse 6-4, asegurando su pase a la final. El equipo busca ahora escribir una nueva página en su historia, ya que aspira a obtener su primer campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol desde su fundación hace 54 años.

Charros de Jalisco regresa a la Serie del Rey tras vencer a Sultanes de Monterrey. Imágenes cuenta de X @charrosbeisbol

Por su parte, los Diablos Rojos de México se presentan como campeones de la Zona Sur, tras una remontada ante los Piratas de Campeche en la final regional. La escuadra capitalina, que comenzó la serie perdiendo los dos primeros juegos, ganó los siguientes cuatro encuentros para sellar su pase a la Serie del Rey. Con 17 títulos en su palmarés, los Diablos buscan sumar su decimoctava corona en la que será su vigésima quinta participación en la final de la LMB.

Los Diablos Rojos del México se coronan bicampeones de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol tras vencer a los Piratas de Campeche. Imagen cuenta de X @DiablosRojosMX

La afición ha respondido con entusiasmo durante toda la temporada y los playoffs, lo que ha generado altas expectativas de asistencia para la Serie del Rey. Se prevé que tanto el Estadio Alfredo Harp Helú como el Estadio Panamericano registren llenos totales, creando un ambiente de gran apoyo para ambos equipos en la disputa por el campeonato.

Con los estadios listos y la pasión de los seguidores en su punto más alto, la Serie del Rey 2025 representa la oportunidad para que los Charros de Jalisco busquen su primer título y los Diablos Rojos de México intenten reafirmar su dominio en el béisbol nacional.

Así fue la fuerte lesión

Gabriela Cuevas, representante mexicana en

América vs Chivas: cuándo, a

VAR llega a la lucha

"Realmente increíble": David Faitelson se
El exgobernador Ernesto Ruffo niega

¿Jezzini entrará a La Granja

Gabriela Cuevas, representante mexicana en

