WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Fanáticos reaccionaron con ironía al ver a L.A. Park en la pantalla durante SmackDown.

La WWE quedó en el centro de la polémica tras cometer un error durante la transmisión de SmackDown, al anunciar la participación de “La Nueva Parka” en el evento Worlds Collide 2025. El detalle que llamó la atención fue que, en lugar de mostrar imágenes del actual luchador de AAA, la empresa proyectó fotografías de L.A. Park, el gladiador original que pertenece a Adolfo Tapia Ibarra.

El anuncio correspondía a una lucha de 4 vs 4, en la que se había confirmado a “La Nueva Parka” como parte del equipo mexicano. Sin embargo, en pantalla aparecieron escenas del histórico L.A. Park, lo que generó sorpresa y desconcierto entre los televidentes.

Llamó la atención de los funcionarios de la WCW cuando participó en el innovador PPV "When Worlds Collide" en 1994, lo que lo llevó a debutar en la promoción con sede en Atlanta en 1996. Compitiendo en la división de peso crucero, La Parka a menudo se destacó porque era mucho más alto y corpulento que su veloz oponente.

Los fanáticos de inmediato llevaron el tema a las redes sociales, donde el error no tardó en convertirse en motivo de burlas y comentarios irónicos. Algunos seguidores especularon que se trataba de un tributo al luchador original, recordando su paso por WCW en los años noventa, aunque la mayoría coincidió en que fue un descuido técnico por parte de la producción.

Adolfo Tapia, conocido como L.A. Park, es una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana. Su característico traje de esqueleto lo convirtió en un ícono de los cuadriláteros, logrando gran popularidad tanto en México como en Estados Unidos.

En 1996, L.A. Park se incorporó a la World Championship Wrestling (WCW), donde se ganó un lugar destacado en la división crucero, enfrentándose a grandes nombres de la época y consolidándose como un luchador de estilo explosivo y carismático. Sus apariciones en Estados Unidos lo hicieron un referente internacional, recordado aún por los aficionados de la vieja escuela.

La nueva La Parka debutó oficialmente el sábado 3 de mayo de 2025 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México, en una función de Lucha Libre AAA.

El desliz de WWE generó dudas sobre la posible participación de L.A. Park en Worlds Collide, aunque hasta el momento no se ha confirmado que el veterano luchador forme parte del evento. La confusión, no obstante, reavivó el debate sobre la influencia que Tapia ha tenido en la industria y sobre la diferencia entre su legado y la etapa actual de La Nueva Parka en AAA.

Más allá de la controversia, los seguidores ya esperan la cita marcada para el próximo viernes 12 de septiembre, cuando WWE y AAA presenten en conjunto la segunda edición de Worlds Collide: Las Vegas 2025. El evento será transmitido en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de WWE, tanto en español como en inglés, a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Con títulos en juego, luchas internacionales y la polémica aún fresca, Worlds Collide promete captar la atención de los fanáticos, quienes estarán pendientes no solo de los combates, sino también de los detalles que rodean a figuras históricas como L.A. Park.