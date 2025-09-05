México Deportes

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

El comentarista mexicano enarboló la trayectoria de la ‘Pulga’ con la Selección Argentina

Por Alex Domínguez

El comentarista mexicano enarboló la
trayectoria de la 'Pulga' con la Selección Argentina. (Jovani Pérez)

La despedida de Lionel Messi en las eliminatorias mundialistas sudamericanas no solo significó el cierre de un capítulo dorado para el astro argentino, sino también una invitación a la reflexión sobre el paso del tiempo y la inevitable fragilidad incluso de los ídolos más grandes. Así lo expresó Luis ‘Doctor’ García, quien compartió una mirada nostálgica tras el último partido de la ‘Pulga’ en esta fase.

En una noche de ensueño, Lionel Messi disputó su último encuentro de eliminatorias mundialistas con la camiseta albiceleste, haciéndolo por la puerta grande tras marcar un par de anotaciones en el triunfo por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental. De esta manera, la ‘Pulga’ culminó otra parte de su extensa trayectoria a nivel profesional.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - September 4, 2025 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Consciente de lo que conlleva el adiós de Messi en los clasificatorios de Conmebol, el exfutbolista y ahora analista mexicano, Luis ‘Doctor’ García, invitó a la reflexión sobre la etapa que acaba de cerrar el argentino y el legado que deja con ello.

“Los ídolos se hacen viejos y con ello, nosotros también. Este jueves fue el último baile de Messi en eliminatorias mundialistas, imposible no ponerse nostálgico. Él se va como el rey absoluto de las eliminatorias sudamericanas: 34 goles en 71 partidos, una locura; nadie ha hecho más goles que él en Conmebol”, mencionó el ahora comentarista de Azteca Deportes.

El Doctor García reflexionó sobre el último partido de Messi en eliminatorias mundialistas Crédito: X/Luis García

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Luis García invitó a poner en perspectiva el alcance de los logros del futbolista, quien debutó con la selección argentina hace ya dos décadas. A su vez, abundó en la premisa de asumir que, junto a la retirada de los ídolos, los propios admiradores envejecen.

“Analícenlo tantito. Hace 20 años debutó con Argentina el más grande de todos los tiempos, y mírenlo ahora: 8 balones de oro, dos Copas América y una Copa del Mundo, campeón absolutamente de todo y no tiene que demostrarle nada a nadie. Todavía lo vamos a ver en el próximo Mundial, pero esto es un recordatorio de que, hasta los dioses también son finitos”, sentenció el Doctor García.

El Doctor pidió reconocer la
trayectoria de Messi en las eliminatorias mundialistas. (X/Luis García)

Cabe señalar que, el partido ante Venezuela solo representó el último juego de Messi dentro de las eliminatorias mundialistas, lo que se podría traducir al último partido oficial en territorio argentino.

No obstante, ‘Leo’ ha dejado en claro su deseo de seguir defendiendo los colores de la ‘Albiceleste’ en la próxima Copa del Mundo, la cual dará comienzo en junio del próximo año.

