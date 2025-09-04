México Deportes

Querétaro FC rompe el silencio y da su respuesta sobre contratar a Guillermo Ochoa

El director deportivo de los Gallos Blancos dio su postura respecto al futuro del arquero mundialista

Por Jesús F. Beltrán

Ochoa desea tener nuevo equipo
Ochoa desea tener nuevo equipo para poder jugar su sexto mundial. (Especial)

Luego de rechazar la propuesta del Burgos CF de la Segunda División española, Guillermo Ochoa atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera. El histórico guardameta de la Selección Mexicana, quien se encuentra sin equipo y a la espera de nuevas oportunidades.

Durante los últimos días, el nombre del arquero sonó con fuerza en la Liga MX, específicamente vinculado a los Gallos Blancos del Querétaro. Sin embargo, el propio club ha puesto fin a las especulaciones. Álvaro de la Torre, director deportivo de los queretanos, aclaró en entrevista con Capital Noticias que no existe ningún acercamiento ni interés en fichar al portero mundialista.

El presidente de los Gallos
El presidente de los Gallos Blancos habló al respecto sobre la posible incorporación de Memo Ochoa. (Especial)
“Al final es un rumor, no hay nada de nuestra parte y el punto número dos, Ochoa es agente libre, su contrato llegó a término y no tiene fecha hasta el término del mercado de transferencias que contempla la FIFA y todavía quedan unos días más”, explicó De la Torre.

Con esta declaración, el directivo sentenció que el rumor carece de fundamentos. De hecho, subrayó que las versiones sobre la llegada de Ochoa a Querétaro no provienen del club, sino de especulaciones externas. “Al menos nosotros no hemos manejado esta situación”, añadió.

El futuro del veterano guardameta sigue siendo incierto. Con 40 años y cinco Copas del Mundo en su currículum, Ochoa continúa siendo un referente del futbol mexicano. No obstante, el tiempo apremia, pues el mercado de fichajes tiene los días contados. La ventana internacional definida por la FIFA aún le permite encontrar acomodo, ya sea en Europa, México o alguna otra liga interesada en sus servicios.

El histórico portero mexicano mantiene
El histórico portero mexicano mantiene abiertas las negociaciones para volver a México y seguir en ritmo competitivo. (Especial)

El hecho de haber rechazado la oferta del Burgos CF generó debate entre aficionados y analistas. Algunos señalan que la Segunda División española no representaba un reto acorde a su trayectoria, mientras que otros consideran que pudo ser una buena opción para mantenerse en competencia en el futbol europeo.

Mientras tanto, los Gallos Blancos, actualmente en un proceso de reestructuración deportiva, descartan por completo la posibilidad de fichar a Ochoa. Con ello, el portero debe seguir analizando propuestas que lo convenzan tanto en lo deportivo como en lo económico.

Aug 6, 2025; Sandy, UT,
Aug 6, 2025; Sandy, UT, USA; Queretaro starting XI pose before the game against Real Salt Lake at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

Los próximos días serán clave para definir el futuro del arquero mexicano, quien, pese a su veteranía, mantiene intacta su vigencia y prestigio en el panorama futbolístico internacional.

