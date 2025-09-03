Quetzalli Bulnes se despide de AAA y habla del veto que sufrió en WWE: “Me traicionaron y pagué las consecuencias”

Tras confirmarse su salida de la Caravana Estelar, la mexicana analiza si continuará en el mundo de la lucha libre. (Ilustración: Jesús Aviles)

La conductora mexicana Quetzalli Bulnes atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera profesional tras confirmar oficialmente su salida de Lucha Libre AAA Worldwide.

La noticia fue revelada a través de un video en su canal de YouTube, donde la presentadora compartió con sus seguidores que ya no forma parte de “La Caravana Estelar” y que, además, aún arrastra las secuelas de su despido de WWE, episodio que marcó su trayectoria.

La guapa presentadora dijo que fue el mismo Dorian Roldán que le dio las gracias.

“Mi despido de WWE me ha afectado demasiado. Muchos amigos me dieron la espalda y la otra persona involucrada no dijo la verdad. Estaba sola y enferma cuando me dieron la noticia, y no se lo deseo a nadie. Ahora también me despidieron de AAA, y sinceramente no sé qué hacer… no sé si seguir en la lucha libre o alejarme de ella”, expresó Bulnes, visiblemente conmovida.

La salida de AAA se hizo oficial durante el fin de semana de Triplemanía XXXIII, cuando dejó de aparecer en los roles habituales del backstage entrevistando a luchadores. Aunque la empresa no ha emitido un comunicado formal, la propia presentadora reconoció que no continuará en el proyecto y que actualmente vive un proceso de reflexión personal sobre su futuro.

La ex presentadora de WWE revela algunos detalles de su ausencia en Triplemanía XXXIII Crédito: YouTube / Quetzalli Bulnes

Un pasado marcado por WWE

Asegura que se arrepiente de conocer a Falbak

En su testimonio, Quetzalli recordó con detalle el duro momento que significó su despido de WWE a finales de 2022. Según relató, la decisión fue devastadora para su vida personal y profesional.

“Una parte de mí se arrepiente de haber aceptado hace 7 años la propuesta de WWE, porque lo tenía todo para triunfar en el cine de terror: había ganado un premio en Los Ángeles y lo dejé todo por la lucha libre. No lo pasé siempre bien en mi etapa en WWE: me volví loca”.

Bulnes añadió que, tras su salida, vivió meses de crisis: “Me llevó a un cuadro físico muy severo y muy grave, fue muy delicado los siguientes meses. Vi una traición por parte de algunos compañeros de WWE”, señaló.

El incidente que marcó su destino ocurrió el 30 de octubre de 2022, en un House Show de WWE en la Arena Ciudad de México. Durante el evento, Quetzalli subió al ring para interactuar con los aficionados y, de manera improvisada, invitó al YouTuber español Falbak a entrar al cuadrilátero. Esta acción no estaba programada ni aprobada por el equipo creativo, lo que causó confusión entre el público y el propio comentarista Byron Saxton, quien mostró preocupación por lo sucedido.

La vez que el streamer español Falback le costó el trabajo en WWE a Quetzalli Bulnes Crédito: YouTube / Surtido Rico Videos

Medios especializados como Fightful, Ringside News y Sportskeeda catalogaron el momento como “aterrador” debido a la falta de control y coordinación. Para WWE, una empresa con protocolos de seguridad sumamente estrictos, lo sucedido representó una falta grave.

Por qué WWE ya no quiere a Quetzalli Bulnes

Asegura que piensa en las cosas que se perdió por cumplir su sueño de incursar en la lucha libre.

Tras el episodio, la directiva de WWE determinó dar por terminada la relación laboral con la presentadora mexicana. Bulnes explicó tiempo después que todo se debió a problemas de comunicación entre el equipo en México y la sede en Estados Unidos: “Mi salida de WWE estuvo basada en una mala comunicación entre lo que se organizó en México y lo que la empresa esperaba desde Estados Unidos”.

No obstante, dentro de la compañía se estableció que la improvisación había puesto en riesgo la imagen corporativa y la seguridad del evento, por lo que no hubo margen para segundas oportunidades. Desde entonces, Bulnes no volvió a aparecer en programas o giras de la empresa, quedando fuera de todo proyecto internacional.

La exconductora reveló los motivos de su adiós y recordó el error que marcó su futuro en la empresa estadounidense.

El caso evidenció la rigidez de WWE respecto a sus estándares de producción. Cada movimiento dentro de sus shows está calculado al milímetro, y cualquier acción fuera del guion se considera una amenaza. En este sentido, la empresa tomó la decisión de cerrar definitivamente sus puertas a la presentadora mexicana.

El presente de Quetzalli Bulnes

Ahora, con su salida de AAA, el panorama para Quetzalli Bulnes es incierto. En su mensaje, reconoció que no sabe si continuará en el ámbito de la lucha libre o si retomará su carrera en otras áreas: “No sé si seguir en la lucha libre o alejarme de ella”, afirmó.

La conductora, quien alguna vez fue una de las caras visibles de WWE para el mercado latinoamericano, enfrenta una encrucijada personal. Su experiencia con la empresa estadounidense y ahora con AAA la deja sin un proyecto fijo dentro del deporte espectáculo, aunque su nombre aún genera conversación en redes sociales entre los aficionados.

Bulnes era la presentadora de AAA antes de que WWE comprará la compañía.

Mientras tanto, los fanáticos esperan que Quetzalli encuentre un nuevo rumbo, ya sea dentro o fuera de la lucha libre. Lo cierto es que su testimonio refleja las dificultades que enfrentan las figuras que trabajan en un entorno tan exigente como el de la lucha libre profesional, donde un solo error puede marcar de manera irreversible una carrera.