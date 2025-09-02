México Deportes

L.A Park responde tras viralizarse video donde golpea a un fanático

El luchador explicó que el aficionado compró una máscara antes de pedir el golpe

Por Jesús F. Beltrán

El luchador explicó que el aficionado compró una máscara antes de pedir el golpe.

El veterano luchador mexicano L.A Park volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que aparece aplicando su característico “pierrotazo” a un seguidor. El material audiovisual, compartido inicialmente en TikTok y más tarde replicado en X, generó controversia por la aparente fuerza del golpe y las posibles consecuencias para el fanático.

Ante la viralización del momento, Adolfo Tapia, nombre real del gladiador, decidió explicar lo sucedido y dar su versión de los hechos a través de una publicación en X. Según relató, todo comenzó cuando un aficionado se le acercó para pedirle que le propinara el golpe en el pecho. El luchador aseguró que en un primer momento se negó, pero ante la insistencia del seguidor terminó accediendo.

LA Park señaló que al inicio le dio un golpe suave, pero el joven no quedó satisfecho y le pidió que lo hiciera con fuerza. Fue entonces cuando el experimentado gladiador decidió aplicar un “pierrotazo” real, el cual provocó la sorpresa de los presentes y la risa entre los asistentes que presenciaron el momento.

El gladiador afirmó que solo cumplió con lo que el fanático le solicitó repetidamente.

El propio luchador contó con humor que, tras el golpe, el fanático quedó tan aturdido que olvidó que le había comprado una máscara. “Yo no quería, pero él lo pedía, le pegué despacio y me dijo ‘dale fuerte’, y se lo di. Él me compró una máscara y del golpe se le olvidó, la gente le tuvo que decir que la había olvidado”, escribió el enmascarado en su perfil oficial.

El incidente generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos criticaron al luchador por acceder a golpear a un fanático, mientras que otros defendieron a LA Park, destacando que fue el propio aficionado quien pidió el impacto y que la acción quedó en un contexto de humor y convivencia.

No es la primera vez que el exponente de la lucha libre mexicana protagoniza momentos virales fuera del ring. Con más de tres décadas de trayectoria, LA Park se ha mantenido vigente tanto en empresas nacionales como internacionales, convirtiéndose en una figura reconocida por su estilo rudo y por su cercanía con los fanáticos.

Por ahora, el luchador no ha enfrentado sanciones por este episodio y el aficionado involucrado no ha mostrado inconformidad alguna tras recibir el golpe. El caso parece haberse limitado a una anécdota más dentro del extenso historial de interacciones entre gladiadores y seguidores que, con el auge de las redes sociales, suelen convertirse en virales.

Con este nuevo episodio, LA Park reafirma su capacidad de mantenerse en la conversación pública, no solo por sus combates, sino también por los momentos peculiares que marcan su relación con el público.

