Esta es la razón por la que Chino Huerta se pierde partidos amistoso de la selección mexicana

El delantero del Anderlecht no se presentará a la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Por Luz Coello

Chino Huerta es baja de la selección mexicana (Jessica Alcheh-Imagn Images via REUTERS)

La selección mexicana se alista para los partidos amistosos que tiene en esta fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur, pero el equipo de Javier Aguirre ya sufrió una primera baja antes de disputar los encuentros en territorio estadounidense. A través de un boletín, el Tri informó que César Chino Huerta será baja del equipo.

El delantero del Anderlecht no podrá presentarse a la convocatoria del Vasco Aguirre, así que el combinado nacional competirá sin el ex jugador de Pumas. “La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que César Huerta causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los partidos de la Fecha FIFA”, se lee en el comunicado.

Cabe recordar que la concentración del Tricolor empezó la noche del 31 de agosto en Oakland, Estados Unidos, donde el equipo trabajará durante la semana previa al primer encuentro ante Japón.

¿Por qué Chino Huerta fue baja de la selección mexicana?

El jugador presentó una sobrecarga muscular tras su participación con el Anderlecht (REUTERS/Yves Herman)

La decisión de la baja del Chino Huerta se tomó luego de que el jugador presentara una sobrecarga muscular tras su participación con el Anderlecht en la liga belga. Huerta sufrió la lesión durante el encuentro disputado el 31 de agosto frente al Union Saint-Gilloise, en el que permaneció en el campo durante 73 minutos.

Tras la evaluación médica, se determinó que el futbolista no podrá integrarse a la concentración del equipo nacional para los compromisos internacionales programados, por lo que el club notificó al Vasco Aguirre, y al tratarse de partidos amistosos, su baja no perjudicará al conjunto azteca.

“El futbolista mexicano presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, en el que disputó 73 minutos el día de ayer (domingo 31 de agosto)”, precisó la selección mexicana.

Inició la concentración de la selección mexicana para los partidos FIFA de septiembre (FMF)

La Dirección Deportiva precisó que no se convocará a ningún otro jugador para suplir la ausencia del Chino Huerta en la lista de la selección mexicana. De esta manera, el plantel afrontará los partidos de la Fecha FIFA con los elementos previamente seleccionados.

La baja de Huerta representa un ajuste en la planificación del cuerpo técnico, que deberá reorganizar la estrategia ofensiva sin el atacante mexicano. La Selección Mexicana continuará con su preparación en Oakland, California, de cara a los próximos encuentros internacionales.

Esta es la lista de convocados por Javier Aguirre para los duelos amistosos de septiembre:

Porteros

  • Luis Ángel Malagón - América
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

  • Rodrigo Huescas - FC Copenhague
  • Jorge Sánchez - Cruz Azul
  • César Montes - Lokomotiv
  • Johan Vásquez - Genoa
  • Juan José Sánchez Purata - Tigres UANL
  • Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul
  • Jesús Gallardo- Toluca
  • Mateo Chávez - AZ Alkmaar
México se enfrentará a Japón y Corea del Sur en los amistosos de la fecha FIFA (FMF)

Mediocampistas

  • Edson Álvarez - Fenerbahçe
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Marcel Ruiz - Toluca
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Orbelín Pineda - AEK Atenas
  • Érick Sánchez - América

Delanteros

  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Diego Lainez - Tigres UANL
  • Raúl Jiménez - Fulham
  • Santiago Giménez - AC Milan
  • Hirving Chucky Lozano - San Diego FC
  • Alexis Vega - Toluca
  • Germán Berterame - Rayados

