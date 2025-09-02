¿Cuándo regresará la Liga MX para la jornada 8 del Apertura 2025?

La Liga MX entra en pausa por la fecha FIFA tras la jornada 7 del Apertura 2025.

La Liga MX se encuentra en pausa tras la conclusión de la jornada 7 del torneo Apertura 2025, debido al calendario internacional de la FIFA.

Esta interrupción responde a la convocatoria de jugadores para disputar partidos de selecciones nacionales, entre ellos los compromisos de preparación de México frente a Japón y Corea del Sur, en el marco del ciclo rumbo al Mundial 2026.

Aunque El Tri no participa en eliminatorias por ser país anfitrión, la fecha FIFA obliga a suspender la actividad de clubes entre el 5 y el 7 de septiembre.

Este parón representa un respiro estratégico para los equipos, que aprovechan para ajustar plantillas, recuperar lesionados y replantear objetivos de cara a la segunda mitad del torneo.

En lo deportivo, Monterrey lidera la tabla con 18 puntos, seguido de América y Cruz Azul con 17 unidades, mientras que Chivas, Querétaro y Puebla se mantienen en el fondo con apenas cuatro puntos, aunque Guadalajara aún tiene un partido pendiente frente a Tigres.

La reanudación oficial del torneo está programada para el viernes 12 de septiembre, cuando se dispute el duelo entre Necaxa y FC Juárez en el Estadio Victoria. Ese mismo día, Mazatlán recibirá a Pumas en El Encanto.

Sin embargo, el verdadero foco de atención estará puesto en el sábado 13 de septiembre, cuando se celebre el partido más esperado del semestre: el Clásico Nacional entre América y Chivas.

El enfrentamiento entre Águilas y Rojiblancos está pactado para las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca. Más allá de la histórica rivalidad, el contexto actual añade tensión y expectativa.

América llega invicto, con cinco victorias y dos empates, mientras que Chivas atraviesa una crisis de resultados que lo mantiene en la parte baja de la clasificación.

El Clásico Nacional entre América y Chivas destaca en la jornada 8 de la Liga MX. (Ilustración: Jesús Avilés)

El clásico representa una oportunidad clave para que el Rebaño Sagrado revierta su situación y recupere terreno, mientras que América buscará consolidarse como candidato al liderato y mantener su racha positiva.

La jornada 8 también incluirá otros duelos relevantes como Pachuca vs Cruz Azul, Tigres vs León, Atlas vs Santos y Toluca vs Puebla, todos programados para el sábado. El domingo cerrará la actividad con Querétaro vs Monterrey y Atlético San Luis vs Tijuana.

El regreso de la Liga MX tras la fecha FIFA no solo reactiva la competencia, sino que lo hace con el partido más emblemático del fútbol mexicano. El Clásico Nacional será el punto de partida para una segunda mitad de torneo que promete definiciones intensas, cambios en la tabla y emociones renovadas para la afición.