América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Apertura 2025

El Clásico Nacional contará con público en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)

El próximo sábado 13 de septiembre de 2025 se vivirá una nueva edición del Clásico de Clásicos del futbol mexicano, cuando el Club América reciba a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes. El esperado encuentro corresponde a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y dará inicio a las 21:00 horas, con transmisión en vivo por canal 5 y VIX Premium.

Las Águilas llegan a este compromiso como uno de los equipos más sólidos del torneo. Con cinco victorias y dos empates, el conjunto azulcrema se mantiene invicto y suma 17 puntos, ubicándose en la segunda posición de la tabla general. El club buscará asegurar el liderato con el apoyo de su afición capitalina. El refuerzo francés Allan Saint-Maximin se ha convertido en pieza clave al marcar goles en los encuentros frente a Atlas y Pachuca, lo que incrementa las expectativas para este duelo.

Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America's Allan Saint-Maximin celebrates scoring their second goal with Alvaro Fidalgo REUTERS/Eloisa Sanchez

En contraste, las Chivas atraviesan un momento complicado. Con apenas 4 puntos, el Rebaño Sagrado se encuentra en el lugar 16 de la clasificación tras acumular una sola victoria, un empate y cuatro derrotas. Su más reciente tropiezo fue como local ante Cruz Azul, donde cayó 1-2. El panorama obliga a los rojiblancos a intentar dar la sorpresa en un escenario adverso.

El partido no solo concentra la atención por lo deportivo, sino también por la seguridad en torno al Estadio Ciudad de los Deportes. La Alcaldía Benito Juárez informó que se mantendrá el operativo “Ladrillera”, que incluye cierres parciales o totales de vialidades, así como un control estricto de accesos al inmueble. El dispositivo será coordinado junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y contará con apoyo de Protección Civil, servicios médicos y rescate urbano.

El Rebaño no pudo ante los celestes. (Especial)

En un comunicado emitido el martes 2 de septiembre, las autoridades de la demarcación confirmaron que el recinto cumplió con los lineamientos de Protección Civil y que no existe impedimento para la celebración del Clásico Nacional. Además, se estableció que las inspecciones técnicas al estadio continuarán de manera constante durante los próximos eventos.

La venta de boletos ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ven este enfrentamiento como uno de los más relevantes del año. América busca reafirmar su dominio y alcanzar la cima de la tabla, mientras que Chivas intentará revertir la crisis con una victoria que significaría mucho más que tres puntos.

El Clásico Nacional América vs Chivas se disputará el sábado 13 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes y podrá seguirse en vivo por canal 5 y VIX Premium. Un duelo que promete emociones tanto dentro como fuera de la cancha.