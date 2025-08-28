México Deportes

“El próximo Supernova podría tener políticos”, afirma Failtelson tras pleito de Alito y Noroña

La sugerencia del periodista deportivo encendió la discusión sobre lo ocurrido en el Senado

Por Gerardo Lezama

David Faitelson propone incluir políticos
David Faitelson propone incluir políticos en el show SuperNova Strikers tras enfrentamiento en el Senado.

La sugerencia de David Faitelson sobre lo sucedido en el Senado de la República generó risas y debates sobre el show SuperNova Strikers que hace competir en peleas de boxeo a distintas personalidades ajenas al deporte.

El periodista deportivo lanzó su propuesta en X tras el reciente y mediático enfrentamiento entre Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, quienes protagonizaron un intercambio de acusaciones y descalificaciones que captó la atención pública.

En su mensaje, Faitelson escribió: “El próximo Supernova podría tener políticos”, aludiendo directamente al altercado entre Moreno Cárdenas y Fernández Noroña.

Esta publicación surgió durante una jornada marcada por la viralización del conflicto, que se extendió rápidamente por redes sociales y generó reacciones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía.

Enfrentamiento político y repercusión en telerrealidad

El comentario de Faitelson sobre el altercado entre 'Alito' Moreno y Fernández Noroña desata debate en redes sociales.

El origen de la disputa entre los dos legisladores se remonta a una serie de declaraciones cruzadas, en las que ambos se acusaron de corrupción y recurrieron a descalificaciones personales.

Este enfrentamiento no solo se mantuvo en el terreno político, sino que trascendió a la esfera mediática, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del momento.

El comentario de Faitelson fue interpretado por numerosos usuarios como una crítica al protagonismo que han adquirido los políticos en los medios, así como a la tendencia de trasladar sus disputas a espacios tradicionalmente reservados para el entretenimiento.

La referencia a Supernova, un programa conocido por sus pruebas físicas y desafíos espectaculares, subrayó la percepción de que las figuras públicas buscan cada vez más visibilidad en formatos ajenos a su función original.

Reacciones en redes sociales y debate sobre política y espectáculo

Usuarios sugieren nombres de políticos
Usuarios sugieren nombres de políticos para SuperNova tras la propuesta de Faitelson en X. Imagen cuenta de X @elzarco422

Supernova ha incorporado en distintas ocasiones a personalidades de diversos ámbitos con el objetivo de atraer a una audiencia más amplia.

Este formato de streaming, basado en la competencia y el espectáculo, se ha convertido en un escenario donde la presencia de figuras públicas resulta un atractivo adicional para el público.

La publicación de Faitelson generó una ola de reacciones en X y otras plataformas digitales. Numerosos usuarios replicaron el mensaje y comenzaron a sugerir nombres de políticos que, a su juicio, podrían participar en el programa, lo que amplió el debate sobre la delgada línea que separa la política del entretenimiento en la actualidad.

El comentario irónico del periodista intensificó la discusión sobre los límites de lo que genera este espectáculo y el papel de los personajes públicos fuera de sus funciones originales.

