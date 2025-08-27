México Deportes

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

El boxeador norteamericano se prepara para enfrentarse al campeón mexicano en las 168 libras

Por Luz Coello

Terence Crawford y Canelo Álvarez
Terence Crawford y Canelo Álvarez pelearán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@terencecrawford)

En cuestión de semanas, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford y expondrá sus títulos unificados en la división de los supermedianos. El próximo sábado 13 de septiembre el público de Las Vegas presenciará esta nueva pelea del campeón mexicano.

Pero en días recientes se dio a conocer que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sancionó a Crawford, por lo que el peleador norteamericano se presentará en otra condición ante Canelo Álvarez.

Aunque la sanción de la AMB a Crawford no perjudica el desarrollo de la pelea, sí demeritará la carrera del ex campeón en el peso wélter. De acuerdo con el periodista norteamericano Dan Rafael, la AMB notificó a Crawford del castigo que se le aplicó en vísperas de su compromiso con el tapatío.

Cuál es la sanción que la AMB impuso a Terence Crawford antes de pelear contra Canelo

El esperado enfrentamiento por el título indiscutido en supermediano ya tiene fecha oficial. Los protagonistas se encararon por primera vez en Las Vegas

Según reveló el periodista norteamericano, la AMB le retiró el título interino a Crawford, por lo que no podrá subir al ring con ese reconocimiento internacional ante Canelo Álvarez.

Previamente, el estadounidense ya había dejado voluntariamente el cinturón interino de la AMB en marzo como parte de su paso a la categoría de los supermedianos, preparándose para medirse ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial le impide presentarse como campeón superwélter en su próximo combate, lo que afecta su estatus, aunque no su motivación para enfrentar al mexicano el 13 de septiembre en Las Vegas.

Según informó el periodista Dan Rafael en medios estadounidenses, “cuando Crawford suba al ring ante Canelo Álvarez, perderá el reconocimiento como campeón WBA de las 154 libras”. De este modo, la Asociación Mundial de Boxeo sancionó a Crawford, quien dejará de ser reconocido como monarca en esa división al enfrentarse a Álvarez, abriéndose la competencia a nuevos contendientes.

Terence Crawford revela su admiración por Canelo Álvarez, aunque afirma que es mejor boxeador (Foto: vía Reuters/Andrew Couldridge)

Terence Crawford desafía el poder de Canelo Álvarez

La inminente pelea entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez ha captado la atención del mundo del boxeo, especialmente tras la difusión de imágenes que muestran el notable cambio físico del estadounidense a pocas semanas del combate. El enfrentamiento, programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, será el escenario donde Crawford intentará arrebatarle al mexicano el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El ascenso de Crawford a la categoría supermediana implica un desafío inédito en su carrera. Por primera vez, el boxeador estadounidense competirá en una división tan alta, lo que ha requerido una transformación significativa en su musculatura y resistencia.

Las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram evidencian este proceso: se observa una musculatura más desarrollada, resultado de su preparación para adaptarse a los 76,2 kilogramos (168 libras), tras dejar atrás la división de 66,7 kilogramos (147 libras). Este incremento de peso no solo supone un cambio en la masa corporal, sino que también introduce nuevas variables estratégicas para el combate.

