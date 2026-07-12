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Camioneta invade banqueta y casi arrolla a una familia en Veracruz: un niño se salva por segundos

La rápida reacción de un hombre y de dos mujeres evitó una tragedia

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incidente Vial colonia El Naranjito Cosoleacaque Veracruz viral
Incidente Vial colonia El Naranjito Cosoleacaque Veracruz viral (especial)

Una familia vivió momentos de terror luego de que una camioneta abandonara el arroyo vehicular y terminara circulando sobre la banqueta en calles de la colonia El Naranjito, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, obligando a los peatones a reaccionar en cuestión de segundos para evitar ser embestidos.

El incidente ocurrió el pasado 10 de julio y quedó registrado por una cámara de videovigilancia. Las imágenes muestran cómo la unidad se desvía repentinamente de su trayectoria y avanza directamente sobre el espacio destinado para los peatones, generando escenas de pánico entre quienes caminaban por la zona.

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En la grabación, de aproximadamente 36 segundos de duración, se observa que una familia caminaba tranquilamente por la banqueta cuando la camioneta se aproxima de manera inesperada.

Aparentemente, el conductor intentaba realizar una maniobra para estacionarse; sin embargo, por causas que aún son investigadas, el vehículo aceleró de forma repentina y terminó subiéndose a la acera.

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En cuestión de segundos, un hombre que caminaba junto a un menor de edad y una mujer, reaccionó de inmediato y logró apartar al pequeño del trayecto de la camioneta.

Al mismo tiempo, las dos mujeres se lanzaron hacia el arroyo vehicular para evitar ser alcanzadas por la unidad, mientras el vehículo continuó avanzando sobre la banqueta durante varios metros antes de detenerse.

Falla mecánica sería la causa del accidente

Una familia compuesta por un hombre, dos mujeres y un niño evita ser atropellada por una camioneta que se sube a la banqueta. El incidente ocurrió en las calles del municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar de los hechos, una posible falla en uno de los neumáticos habría provocado que el conductor perdiera el control de la camioneta.

No obstante, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar mediante los peritajes si el incidente obedeció a una falla mecánica, un error humano o alguna otra circunstancia, aunque no se ha informado sobre si hubo detenidos por este caso.

Tras el incidente, los cuatro integrantes de la familia permanecieron visiblemente sorprendidos mientras intentaban asimilar lo ocurrido.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de la cercanía con la que pasó la camioneta, ninguna de las personas resultó lesionada, situación que fue considerada por testigos como un milagro.

Vecinos de la colonia señalaron que la zona registra un constante flujo de peatones, especialmente familias con niños, por lo que expresaron su preocupación y pidieron a los automovilistas conducir con mayor precaución.

Video se vuelve viral en redes sociales

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y comentaron la impresionante reacción de la familia para evitar ser atropellada.

Muchos internautas calificaron lo sucedido como “un milagro”, al considerar que bastaron unos segundos para que el desenlace fuera completamente distinto.

Otros usuarios aprovecharon para recordar la importancia de mantener en buen estado mecánico los vehículos, realizar revisiones periódicas a llantas, frenos y dirección, además de conducir a baja velocidad en calles donde existe una alta presencia de peatones.

La rápida reacción de la familia evitó una tragedia, pero el incidente deja una lección clara: la prevención, el mantenimiento de los vehículos y la conducción responsable son fundamentales para proteger la vida de peatones y automovilistas.

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