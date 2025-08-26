México Deportes

Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario impulsan la Semana de la Salud 2025

Los luchadores mexicanos se sumaron a la campaña que busca llegar a 20 millones de personas con mensajes de prevención

Por Jesús F. Beltrán

Atlantis y compañía invitaron a
Atlantis y compañía invitaron a las familias mexicanas a sumarse a las actividades de prevención desde el 6 de septiembre. (Foto: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se unió a las acciones de prevención en materia de salud en México. El pasado anuncio de la “Semana de la Salud”, que dará inicio el próximo 6 de septiembre, contó con la presencia de reconocidos gladiadores encabezados por Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario, quienes se sumaron a esta iniciativa que busca impactar a 20 millones de personas en todo el país.

La presentación se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde se dieron a conocer los detalles de la jornada. El objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de mantener estilos de vida saludables y evitar los padecimientos que representan un alto riesgo para la población, como la diabetes, hipertensión y cáncer, enfermedades que, de no tratarse, pueden derivar en problemas más serios y reducir la calidad de vida de millones de mexicanos.

(Foto: CMLL)

El evento contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Durante la conferencia, se enfatizó la necesidad de incentivar la actividad física, mantener la higiene personal con medidas como el lavado de manos y promover una alimentación balanceada, reduciendo el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados.

(Foto: CMLL)

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO en México, quien sorprendió al declararse seguidora de la lucha libre y reconoció la importancia de la participación de los gladiadores en este esfuerzo colectivo. “Su presencia tiene mucho que ver con este tema, porque se trata de luchar contra la obesidad y el sobrepeso”, señaló. Pohl Alfaro agregó que el panorama en el país es preocupante, pues 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, lo que hace urgente reforzar los mensajes de prevención.

(Foto: CMLL)

Por su parte, el Dr. Daniel Aceves, promotor de iniciativas de salud pública, resaltó que la “Semana de la Salud” se ha convertido en un esfuerzo integral que une a instituciones, especialistas y ahora también a representantes de la cultura popular como los luchadores, quienes se han convertido en modelos de disciplina, constancia y fortaleza para la niñez y la juventud mexicana.

En representación de las autoridades locales, el Lic. Armando Quintero recordó que esta iniciativa nació con la intención de acercar los servicios y la información a la población de manera accesible y clara. Señaló que los luchadores del CMLL son un ejemplo de cómo el deporte puede inspirar a las familias a cambiar hábitos nocivos y adoptar rutinas más saludables.

La presencia de Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario dio un toque especial a la presentación, pues los gladiadores aprovecharon para invitar a la afición a sumarse a las actividades, destacando que la verdadera victoria se encuentra en el cuidado de la salud. Con esta iniciativa, la lucha libre se une al llamado por un México más activo y consciente de la importancia de la prevención.

