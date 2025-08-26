Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario impulsan la Semana de la Salud 2025

Atlantis y compañía invitaron a las familias mexicanas a sumarse a las actividades de prevención desde el 6 de septiembre. (Foto: CMLL)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se unió a las acciones de prevención en materia de salud en México. El pasado anuncio de la “Semana de la Salud”, que dará inicio el próximo 6 de septiembre, contó con la presencia de reconocidos gladiadores encabezados por Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario, quienes se sumaron a esta iniciativa que busca impactar a 20 millones de personas en todo el país.

La presentación se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Salud, donde se dieron a conocer los detalles de la jornada. El objetivo principal es crear conciencia sobre la importancia de mantener estilos de vida saludables y evitar los padecimientos que representan un alto riesgo para la población, como la diabetes, hipertensión y cáncer, enfermedades que, de no tratarse, pueden derivar en problemas más serios y reducir la calidad de vida de millones de mexicanos.

El evento contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Durante la conferencia, se enfatizó la necesidad de incentivar la actividad física, mantener la higiene personal con medidas como el lavado de manos y promover una alimentación balanceada, reduciendo el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Lina Pohl Alfaro, representante de la FAO en México, quien sorprendió al declararse seguidora de la lucha libre y reconoció la importancia de la participación de los gladiadores en este esfuerzo colectivo. “Su presencia tiene mucho que ver con este tema, porque se trata de luchar contra la obesidad y el sobrepeso”, señaló. Pohl Alfaro agregó que el panorama en el país es preocupante, pues 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, lo que hace urgente reforzar los mensajes de prevención.

Por su parte, el Dr. Daniel Aceves, promotor de iniciativas de salud pública, resaltó que la “Semana de la Salud” se ha convertido en un esfuerzo integral que une a instituciones, especialistas y ahora también a representantes de la cultura popular como los luchadores, quienes se han convertido en modelos de disciplina, constancia y fortaleza para la niñez y la juventud mexicana.

En representación de las autoridades locales, el Lic. Armando Quintero recordó que esta iniciativa nació con la intención de acercar los servicios y la información a la población de manera accesible y clara. Señaló que los luchadores del CMLL son un ejemplo de cómo el deporte puede inspirar a las familias a cambiar hábitos nocivos y adoptar rutinas más saludables.

La presencia de Atlantis, Esfinge, Titán y Dragón Legendario dio un toque especial a la presentación, pues los gladiadores aprovecharon para invitar a la afición a sumarse a las actividades, destacando que la verdadera victoria se encuentra en el cuidado de la salud. Con esta iniciativa, la lucha libre se une al llamado por un México más activo y consciente de la importancia de la prevención.