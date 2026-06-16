Desayuno mexicano alto en fibra y proteína que reduce el colesterol, el azúcar en la sangre y ayuda a bajar de peso

Este platillo tradicional combina ingredientes accesibles que dan energía, ayudan a evitar antojos entre comidas y pueden apoyar el mantenimiento de un peso saludable con un sabor muy mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno de huevo con nopales es un clásico de la cocina mexicana que combina sabor, tradición y alto valor nutricional. Esta receta, presente en mesas de todo el país, destaca por su equilibrio entre proteína de calidad, fibra y micronutrientes esenciales.

Además, ambos ingredientes son accesibles y fáciles de preparar, lo que convierte al platillo en una opción práctica para iniciar el día con energía.

En este sentido, incorporar huevo con nopales en el desayuno no solo enriquece la alimentación diaria, sino que también ayuda a mantener un peso saludable y a fortalecer el sistema inmunológico, sin sacrificar el auténtico sabor mexicano que caracteriza a este platillo.

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Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los increíbles beneficios nutricionales de desayunar huevo con nopales

El desayuno con huevo y nopales ofrece varios beneficios, especialmente para quienes buscan formar masa muscular y controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, entre algunos de los beneficios de este platillo, que además de ser saludable es accesible al bolsillo, destacan los siguientes:

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1. <b>Aporte de proteína de alta calidad</b>

El huevo es una de las mejores fuentes de proteína completa. Aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para construir y reparar músculo después del ejercicio o actividades diarias. Esto lo convierte en un alimento clave para quienes buscan aumentar o mantener masa muscular.

2. <b>Bajo en carbohidratos y rico en fibra</b>

Los nopales tienen un bajo contenido de carbohidratos y son ricos en fibra soluble, lo que ayuda a regular la absorción de glucosa. Esto contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y puede ser útil para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

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3. <b>Ayuda a reducir el colesterol</b>

El nopal contiene fibra y compuestos antioxidantes que pueden reducir la absorción de colesterol en el intestino. Aunque el huevo contiene colesterol, estudios recientes indican que su consumo moderado no eleva el colesterol en la mayoría de las personas sanas. Combinado con nopales, el impacto sobre el colesterol es aún menor.

4. <b>Bajo en calorías y saciante</b>

Ambos alimentos son bajos en calorías y, gracias a la proteína y la fibra, inducen sensación de saciedad. Esto puede ayudar a controlar el apetito y evitar antojos entre comidas.

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5. <b>Aporte de vitaminas y minerales</b>

El huevo aporta vitaminas como la D, B12 y minerales como el hierro y el zinc. El nopal es rico en vitamina C, calcio, magnesio y antioxidantes, lo que contribuye a la salud general y al funcionamiento óptimo del organismo.

En conjunto, desayunar huevo con nopales es una opción nutritiva, práctica y económica, ideal para quienes buscan cuidar su salud metabólica y fortalecer su masa muscular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y desayunar huevo con nopales de manera saludable para obtener sus beneficios nutricionales

Para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales del huevo con nopales, es importante elegir ingredientes frescos y métodos de cocción sencillos.

Aquí te damos una idea fácil de cómo prepararlo y consumirlo de manera saludable:

Ingredientes

2 huevos

1 taza de nopales frescos picados en tiras o cubos

1/4 de cebolla picada

1 jitomate picado (opcional)

1 cucharadita de aceite vegetal (oliva o aguacate)

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Lava y cuece los nopales. Hierve los nopales en agua con una pizca de sal durante 5 a 7 minutos, hasta que cambien de color y dejen de estar babosos. Escurre y enjuaga con agua fría. Sofríe las verduras. En un sartén, calienta la cucharadita de aceite y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Si decides agregar jitomate, incorpóralo y cocina unos minutos más. Agrega los nopales. Incorpora los nopales cocidos y mezcla bien con las verduras. Añade los huevos. Bate ligeramente los huevos y agrégalos al sartén. Cocina a fuego bajo, moviendo suavemente hasta que cuajen. Evita sobrecocer para mantener la textura suave y los nutrientes. Sirve y acompaña. Sirve de inmediato. Puedes acompañar con tortillas de maíz y salsa natural si lo deseas.

Recomendaciones para un desayuno saludable

Usa poco aceite y opta por opciones saludables como oliva o aguacate.

Evita añadir embutidos, quesos altos en grasa o manteca.

Acompaña con una porción de fruta fresca y café o agua.

Modera el uso de sal y prefiere hierbas frescas o especias para dar sabor.

Preparar huevo con nopales de esta manera ayuda a mantener bajo el contenido calórico y de grasas saturadas, potenciando sus beneficios para la masa muscular, el control del colesterol y del azúcar en la sangre.

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