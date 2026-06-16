México

Desayuno mexicano alto en fibra y proteína que reduce el colesterol, el azúcar en la sangre y ayuda a bajar de peso

El platillo combina proteína de alta calidad con fibra soluble y micronutrientes; es una alternativa práctica y económica para el desayuno diario

Guardar
Google icon
Una familia mexicana multigeneracional, cinco personas, desayuna huevo con nopales en una mesa de madera. Hay tazas de café, aguacates y pan dulce.
Este platillo tradicional combina ingredientes accesibles que dan energía, ayudan a evitar antojos entre comidas y pueden apoyar el mantenimiento de un peso saludable con un sabor muy mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno de huevo con nopales es un clásico de la cocina mexicana que combina sabor, tradición y alto valor nutricional. Esta receta, presente en mesas de todo el país, destaca por su equilibrio entre proteína de calidad, fibra y micronutrientes esenciales.

Además, ambos ingredientes son accesibles y fáciles de preparar, lo que convierte al platillo en una opción práctica para iniciar el día con energía.

En este sentido, incorporar huevo con nopales en el desayuno no solo enriquece la alimentación diaria, sino que también ayuda a mantener un peso saludable y a fortalecer el sistema inmunológico, sin sacrificar el auténtico sabor mexicano que caracteriza a este platillo.

PUBLICIDAD

Plato de huevos revueltos con nopales, jitomate y cebolla en una mesa de madera, con tortillas, café, cilantro, limones y aguacates al fondo.
Un vibrante desayuno mexicano con huevos revueltos, nopales, jitomate y cebolla, servido junto a tortillas de maíz y café en una mesa de cocina bañada por la luz de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los increíbles beneficios nutricionales de desayunar huevo con nopales

El desayuno con huevo y nopales ofrece varios beneficios, especialmente para quienes buscan formar masa muscular y controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, entre algunos de los beneficios de este platillo, que además de ser saludable es accesible al bolsillo, destacan los siguientes:

PUBLICIDAD

1. <b>Aporte de proteína de alta calidad</b>

El huevo es una de las mejores fuentes de proteína completa. Aporta todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para construir y reparar músculo después del ejercicio o actividades diarias. Esto lo convierte en un alimento clave para quienes buscan aumentar o mantener masa muscular.

2. <b>Bajo en carbohidratos y rico en fibra</b>

Los nopales tienen un bajo contenido de carbohidratos y son ricos en fibra soluble, lo que ayuda a regular la absorción de glucosa. Esto contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y puede ser útil para personas con diabetes o resistencia a la insulina.

3. <b>Ayuda a reducir el colesterol</b>

El nopal contiene fibra y compuestos antioxidantes que pueden reducir la absorción de colesterol en el intestino. Aunque el huevo contiene colesterol, estudios recientes indican que su consumo moderado no eleva el colesterol en la mayoría de las personas sanas. Combinado con nopales, el impacto sobre el colesterol es aún menor.

4. <b>Bajo en calorías y saciante</b>

Ambos alimentos son bajos en calorías y, gracias a la proteína y la fibra, inducen sensación de saciedad. Esto puede ayudar a controlar el apetito y evitar antojos entre comidas.

5. <b>Aporte de vitaminas y minerales</b>

El huevo aporta vitaminas como la D, B12 y minerales como el hierro y el zinc. El nopal es rico en vitamina C, calcio, magnesio y antioxidantes, lo que contribuye a la salud general y al funcionamiento óptimo del organismo.

Ilustración médica de una arteria con placa obstructiva y glóbulos rojos, junto a la anatomía del sistema cardiovascular humano.
En conjunto, desayunar huevo con nopales es una opción nutritiva, práctica y económica, ideal para quienes buscan cuidar su salud metabólica y fortalecer su masa muscular.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y desayunar huevo con nopales de manera saludable para obtener sus beneficios nutricionales

Para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales del huevo con nopales, es importante elegir ingredientes frescos y métodos de cocción sencillos.

Aquí te damos una idea fácil de cómo prepararlo y consumirlo de manera saludable:

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de nopales frescos picados en tiras o cubos
  • 1/4 de cebolla picada
  • 1 jitomate picado (opcional)
  • 1 cucharadita de aceite vegetal (oliva o aguacate)
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Lava y cuece los nopales. Hierve los nopales en agua con una pizca de sal durante 5 a 7 minutos, hasta que cambien de color y dejen de estar babosos. Escurre y enjuaga con agua fría.
  2. Sofríe las verduras. En un sartén, calienta la cucharadita de aceite y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Si decides agregar jitomate, incorpóralo y cocina unos minutos más.
  3. Agrega los nopales. Incorpora los nopales cocidos y mezcla bien con las verduras.
  4. Añade los huevos. Bate ligeramente los huevos y agrégalos al sartén. Cocina a fuego bajo, moviendo suavemente hasta que cuajen. Evita sobrecocer para mantener la textura suave y los nutrientes.
  5. Sirve y acompaña. Sirve de inmediato. Puedes acompañar con tortillas de maíz y salsa natural si lo deseas.

Recomendaciones para un desayuno saludable

  • Usa poco aceite y opta por opciones saludables como oliva o aguacate.
  • Evita añadir embutidos, quesos altos en grasa o manteca.
  • Acompaña con una porción de fruta fresca y café o agua.
  • Modera el uso de sal y prefiere hierbas frescas o especias para dar sabor.

Preparar huevo con nopales de esta manera ayuda a mantener bajo el contenido calórico y de grasas saturadas, potenciando sus beneficios para la masa muscular, el control del colesterol y del azúcar en la sangre.

Temas Relacionados

desayunohuevonopalesnutricióncolesteroldiabetesazúcar en sangresaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 15 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 15 de junio

¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, la próxima senadora que relevará a Laura Itzel Castillo?

Especialista en asuntos legislativos y transparencia, Fiesco Díaz ocupará el escaño que dejará vacante la futura titular de la Secretaría de las Mujeres

¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, la próxima senadora que relevará a Laura Itzel Castillo?

¿Por qué la gente está echando sal en el inodoro antes de dormir? El truco que te ahorrará mucho dinero

Este método se ha popularizado por las noches en el hogar

¿Por qué la gente está echando sal en el inodoro antes de dormir? El truco que te ahorrará mucho dinero

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Marina golpea al CJNG con más de 2 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

Gobierno de Michoacán investigará al presidente del Congreso y a la banda que tocó narcocorrido a socio de “El Mayo” en el Pleno

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

DEPORTES

FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video

Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana: “Me voy en paz”

¿Quién es Djaniny Tavares? Ex futbolista de Cabo Verde que jugó en la Liga Mx

Santiago Giménez regala jersey a niño que se hizo viral afuera del Centro de Alto Rendimiento