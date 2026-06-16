México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 15 de junio

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Guardar
Google icon
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El precio de la mezcla mexicana de petróleo este lunes 15 de junio fue de 77,8 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a cada paso en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Taxis autorizados del AICM bajan tarifas hasta 18% y anuncian modernización del servicio

Los descuentos ya están vigentes e incluyen beneficios para viajeros frecuentes; también se prevén mejoras en infraestructura y operación

Taxis autorizados del AICM bajan tarifas hasta 18% y anuncian modernización del servicio

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?: accesos a la estación San Lázaro se inunda tras fuertes lluvias

¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, la próxima senadora que relevará a Laura Itzel Castillo?

Especialista en asuntos legislativos y transparencia, Fiesco Díaz ocupará el escaño que dejará vacante la futura titular de la Secretaría de las Mujeres

¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, la próxima senadora que relevará a Laura Itzel Castillo?

Desayuno mexicano alto en fibra y proteína que reduce el colesterol, el azúcar en la sangre y ayuda a bajar de peso

El platillo combina proteína de alta calidad con fibra soluble y micronutrientes; es una alternativa práctica y económica para el desayuno diario

Desayuno mexicano alto en fibra y proteína que reduce el colesterol, el azúcar en la sangre y ayuda a bajar de peso

¿Por qué la gente está echando sal en el inodoro antes de dormir? El truco que te ahorrará mucho dinero

Este método se ha popularizado por las noches en el hogar

¿Por qué la gente está echando sal en el inodoro antes de dormir? El truco que te ahorrará mucho dinero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Vinculan a proceso a “El Repollo”, operador del hijo de “El Abuelo” Farías, de Cárteles Unidos

Marina golpea al CJNG con más de 2 mil detenciones durante la administración de Sheinbaum

Gobierno de Michoacán investigará al presidente del Congreso y a la banda que tocó narcocorrido a socio de “El Mayo” en el Pleno

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Luisito Comunica filtra uno de los últimos audios que envió Gaspi antes de morir en accidente

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

DEPORTES

FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

FIFA Fan Fest de Monterrey suspende actividades por fuertes lluvias

Christian Martinoli reacciona a burlas de TUDN por “narrar desde el baño” y responde con polémico video

Memo Ochoa llora al hablar de su retiro con la Selección Mexicana: “Me voy en paz”

¿Quién es Djaniny Tavares? Ex futbolista de Cabo Verde que jugó en la Liga Mx

Santiago Giménez regala jersey a niño que se hizo viral afuera del Centro de Alto Rendimiento