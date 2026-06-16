¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, la próxima senadora que relevará a Laura Itzel Castillo?

El nombramiento de Laura Itzel Castillo en la Secretaría de las Mujeres abre paso a un relevo en el Senado.

La próxima incorporación de Laura Itzel Castillo al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres abrirá un movimiento relevante en el Senado de la República.

Con la salida de la actual presidenta de la Mesa Directiva, su suplente, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, asumirá el cargo de senadora a partir de septiembre.

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El relevo forma parte de los ajustes derivados del nombramiento anunciado por la mandataria federal durante su conferencia matutina, donde confirmó que Castillo dejará sus responsabilidades legislativas una vez que concluya su gestión en la Cámara Alta para integrarse al Gobierno de México.

La mandataria adelantó quién ocupará la titularidad de la Secretaría. (Presidencia)

La llegada de Fiesco Díaz al Senado representa el ascenso de una funcionaria con amplia experiencia técnica y parlamentaria, aunque hasta ahora con un perfil público menos visible que el de otros actores políticos.

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¿Quién es Blanca Elizabeth Fiesco Díaz?

Blanca Elizabeth Fiesco Díaz se ha desempeñado durante años en distintas áreas de la administración pública y del Poder Legislativo, especializándose en temas de análisis jurídico, elaboración de iniciativas y procesos parlamentarios.

Actualmente funge como coordinadora de asesores de Laura Itzel Castillo y ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en tareas técnicas vinculadas a la construcción y evaluación de propuestas legislativas.

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El relevo en el Senado abre paso a Blanca Elizabeth Fiesco Díaz como nueva integrante de la Cámara Alta.

Su trayectoria incluye responsabilidades relacionadas con la capacitación institucional, la formulación de políticas públicas y mecanismos de transparencia gubernamental.

En 2016 ocupó el cargo de directora de Capacitación y Educación Continua, además de desempeñarse como directora general adjunta de Políticas Públicas.

Posteriormente, en 2018, fue designada responsable de la Unidad de Transparencia y secretaria ejecutiva en funciones relacionadas con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

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Experiencia legislativa y trabajo técnico en el Senado

Aunque no ha ocupado previamente un escaño en el Congreso de la Unión, Fiesco Díaz cuenta con experiencia directa en el trabajo parlamentario.

Con trayectoria en el análisis jurídico, Fiesco Díaz asume un escaño en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Su perfil profesional está vinculado al acompañamiento técnico de legisladores, la elaboración de dictámenes, el análisis de reformas y la investigación jurídica especializada.

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Entre las áreas en las que ha participado destacan:

Elaboración y revisión de iniciativas legislativas .

Análisis jurídico de reformas y proyectos de ley .

Asesoría técnica a legisladores en procesos parlamentarios .

Diseño y evaluación de políticas públicas .

Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información .

Capacitación institucional y formación especializada.

Estas actividades le han permitido mantenerse cercana a los procesos de toma de decisiones dentro del Senado, particularmente en el equipo de trabajo de Laura Itzel Castillo.

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El relevo derivado de cambios en el gabinete de Claudia Sheinbaum

La llegada de Blanca Elizabeth Fiesco Díaz al Senado se producirá como consecuencia del nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva secretaria de las Mujeres.

El gabinete de Claudia Sheinbaum provoca ajustes en el Senado de la República. EFE/ Mario Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Castillo se incorporará al gabinete una vez que concluya su labor al frente del Senado. Mientras tanto, la dependencia continúa operando bajo la conducción de la subsecretaria Ingrid Gómez, quien permanece como encargada de despacho.

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Castillo sustituirá en el cargo a Citlalli Hernández, quien dejó la Secretaría de las Mujeres para asumir nuevas responsabilidades dentro de Morena, específicamente en la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Laura Itzel Castillo deja el Senado para asumir nueva responsabilidad federal

Laura Itzel Castillo es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y una de las figuras históricas de la izquierda mexicana.

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Laura Itzel Castillo deja el Senado para integrarse al gabinete federal de Claudia Sheinbaum. (@LauraI_Castillo)

A lo largo de su trayectoria ha sido jefa delegacional en Coyoacán, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, directora del Sistema de Transporte de Pasajeros RTP, diputada federal, consejera independiente de Pemex y senadora de la República.

Desde agosto de 2025 se desempeña como presidenta de la Mesa Directiva del Senado y ahora encabezará la Secretaría de las Mujeres.

Con este movimiento, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz pasará de desempeñar labores de asesoría y coordinación parlamentaria a ocupar un lugar en el pleno del Senado, convirtiéndose en una de las nuevas integrantes de la Cámara Alta durante la segunda mitad de 2026.