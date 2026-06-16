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¿Por qué la gente está echando sal en el inodoro antes de dormir? El truco que te ahorrará mucho dinero

Este método se ha popularizado por las noches en el hogar

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Tres recipientes, con sal gruesa, bicarbonato y aceite esencial, sobre una encimera beige de baño, con un inodoro y papel higiénico desenfocados al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas han comenzado a verter sal en el inodoro antes de dormir como parte de una rutina doméstica sencilla y económica.

Esta práctica, que aprovecha las propiedades naturales de la sal, se ha popularizado porque ayuda a mantener el baño limpio, neutralizar olores y prevenir la acumulación de residuos, lo que podría traducirse en un ahorro considerable en productos de limpieza y reparaciones.

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La práctica de verter sal en el excusado ha ganado popularidad en muchos hogares por sus beneficios en la limpieza y desinfección.

Este método emplea las propiedades antibacterianas y antisépticas de la sal, con el objetivo de combatir gérmenes y neutralizar olores desagradables en el baño.

Infografía ilustrada sobre el uso de sal en el inodoro para limpiar. Muestra una mano vertiendo sal, iconos de limpieza, olores, tuberías y métodos de aplicación.
Miles de personas han adoptado la práctica de verter sal en el inodoro por la noche para limpiar, desinfectar y neutralizar olores, aprovechando un método económico y eficaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mezclar sal, bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial, se obtiene una solución que no solo elimina bacterias, sino que también facilita la limpieza de las tuberías y previene la formación de sarro y manchas provocadas por el agua dura.

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Los especialistas recomiendan aplicar esta mezcla una o dos veces por semana como complemento de la limpieza habitual, y no a diario, para evitar daños en las tuberías.

Este truco casero ofrece ventajas prácticas y económicas frente a productos industriales.

Según diversas recomendaciones, el uso regular de esta mezcla contribuye a un entorno más higiénico y ayuda a mantener el baño libre de malos olores y obstrucciones menores.

Beneficios de echar sal en el inodoro por la noche

  • Elimina bacterias y gérmenes: la sal actúa como agente antibacteriano y antiséptico.
  • Previene el sarro y las manchas: ablanda el agua y reduce la acumulación de residuos.
  • Neutraliza malos olores: absorbe y contrarresta aromas desagradables.
  • Ayuda a limpiar tuberías: facilita la disolución de residuos orgánicos y pequeñas obstrucciones.
  • Aporta aroma: al combinarse con aceites esenciales, deja un olor agradable.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cada cuánto tiempo se recomienda aplicar este truco?

El uso de sal en el excusado debe realizarse de manera ocasional, una o dos veces por semana, como parte de la rutina de limpieza. Utilizarla en exceso puede afectar las tuberías a largo plazo, por lo que se aconseja evitar la aplicación diaria.

Cómo preparar la mezcla casera para el inodoro

  • Mezclar sal, bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial.
  • Echar una cantidad moderada en el inodoro por la noche.
  • Dejar actuar con la tapa cerrada.
  • No emplear este truco en exceso para evitar daños en las tuberías.

Virus y bacterias frecuentes en el inodoro

  • Norovirus
  • Rotavirus
  • Hepatitis A y E
  • Influenza
  • Estreptococo
  • E. coli

Otros trucos de limpieza con sal en el hogar

  • Encimeras de cocina: frotar con sal y limón, dejar reposar y limpiar al día siguiente.
  • Sartenes: espolvorear sal, frotar y limpiar para evitar que la comida se adhiera.
  • Esponjas: sumergir en agua con sal para desinfectarlas y alargar su vida útil.
  • Cañerías: verter agua caliente con sal para eliminar malos olores y restos de grasa.

Mantener el hogar limpio no solo mejora la apariencia, sino que también favorece la salud, reduce alérgenos y bacterias, y contribuye al bienestar emocional de quienes lo habitan.

Además del uso de sal en el inodoro, existen otros trucos caseros que muchas personas emplean para la limpieza del baño, aprovechando ingredientes comunes y económicos. Estas alternativas permiten mantener el espacio libre de gérmenes, manchas y malos olores sin recurrir siempre a productos industriales.

Entre los métodos más empleados destacan:

  • Limpiar encimeras y superficies con una mezcla de sal y limón; se frota la superficie, se deja reposar y se limpia al día siguiente para eliminar manchas y desinfectar.
  • Espolvorear bicarbonato de sodio sobre el lavamanos o la ducha, frotar con una esponja húmeda y enjuagar para remover residuos de jabón y marcas de agua.
  • Verter vinagre blanco caliente en el inodoro o las cañerías para deshacer restos de sarro y neutralizar olores persistentes.
  • Sumergir esponjas y cepillos en agua con sal durante varias horas para desinfectarlos y prolongar su vida útil.
  • Aplicar agua oxigenada en las juntas de los azulejos para eliminar moho y devolverles su color original.

Estos trucos, al combinar ingredientes naturales como sal, bicarbonato, vinagre o limón, ofrecen soluciones simples y asequibles para la limpieza profunda y el mantenimiento regular del baño.

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