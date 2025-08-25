Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Protección Civil activó el protocolo de tormenta eléctrica (REUTERS/Henry Romero)

En el cierre de la jornada seis del torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, los rojinegros del Atlas recibirán la visita de las Águilas del América en el Estadio Jalisco. Aunque el arranque del encuentro estuvo programado para las 19:05 horas de este 24 de agosto de 2025, las autoridades confirmaron el retraso hasta las 20:00 horas por tormenta eléctrica.

A través de la cuenta verificada de la Liga MX en la red social X, antes Twitter, se dio a conocer que el inicio del partido sería reprogramado, aunque no dieron a conocer la hora precisa, misma que determinaron las autoridades de Protección Civil. En su lugar, refirieron que en las inmediaciones del Estadio Jalisco tiene lugar una tormenta eléctrica.

“El partido de Atlas vs América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido", informaron en su red social verificada.

Minutos después, confirmaron que “una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido Atlas vs América iniciará a las 20:00 horas”.

Pese a la victoria, la afición águila no está muy contenta con el equipo. (TW Club América)

Minutos antes de las 19:00 horas, se notó la ausencia de los jugadores en el terreno de juego, quienes no pudieron pisar el césped del Estadio Jalisco para poder encaminar los calentamientos previos al inicio. De hecho, fue hasta 20 minutos después de la hora original de arranque que los jugadores pudieron acudir a calentar.

Después de las 17:00 horas, la lluvia comenzó a precipitarse sobre el Estadio Jalisco y sus alrededores. El evento modificó la planeación que aficionados del Atlas tenían para recibir a su equipo en las inmediaciones del recinto deportivo, pues no pudieron utilizar la pirotecnia que llevaban consigo.

Allan Saint-Maximin podría debutar contra los rojinegros del Atlas (X / Club América)

Cabe recordar que no es el único partido de la misma jornada que se retrasa con motivo de las lluvias. Una noche antes, en la Ciudad de México (CDMX), jugadores de Cruz Azul y Toluca tuvieron que esperar más de 40 minutos para comenzar a jugar debido a la presencia de una tormenta eléctrica cerca del Estadio Olímpico Universitario.

Allan Saint-Maximin podría debutar en el Estadio Jalisco

Uno de los momentos esperados por la afición y que podría tener lugar es el debut en el futbol mexicano de Allan Saint-Maximin con las Águilas del América. Aunque el nombre del refuerzo francés no figuró en el cuadro inicial de André Jardine, sí está contemplado entre los suplentes. En ese sentido, podría ver algunos minutos de actividad en el Estadio Jalisco.