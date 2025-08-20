Juez dicta prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.

El boxeador enfrenta señalamientos por presunta participación en actividades relacionadas con armas y explosivos. (Ilustración Jesús Avilés)

Este miércoles 20 de agosto, un juez federal en Sonora dictó prisión preventiva contra el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

La medida fue impuesta por el juez de control Enrique Hernández en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, ubicado en Hermosillo.

De acuerdo con la resolución, Chávez Jr. permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. Su defensa solicitó una ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se fijó para el sábado a las 17:00 horas.

La detención de Chávez Jr. se produjo tras un proceso de colaboración entre autoridades estadounidenses y mexicanas. El pasado martes 19 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en su cuenta oficial de X una fotografía del momento en que el pugilista era entregado a las autoridades mexicanas.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió el diplomático en la publicación, acompañada de la imagen del traslado.

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Chávez Jr. fue ingresado a un penal en Hermosillo, Sonora, donde se encuentra bajo custodia mientras se desarrolla el proceso en su contra.

El boxeador fue arrestado en Studio City, California, el 2 de julio pasado por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estados Unidos informó que Chávez Jr. tenía una orden de arresto vigente en México y enfrentaba acusaciones relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Además, se le señala de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, catalogado como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense. Dichos señalamientos fueron parte de los motivos por los cuales se agilizó su entrega a México.

El proceso contra Julio César Chávez Jr. ha generado gran atención mediática, no solo por la relevancia de su apellido en el mundo del boxeo, sino también por la gravedad de los cargos que enfrenta. La prisión preventiva dictada busca garantizar que no exista riesgo de fuga ni de interferencia en las investigaciones en curso.

La audiencia del sábado será clave para definir si el pugilista queda formalmente vinculado a proceso o si se determina su liberación. Mientras tanto, permanece bajo custodia en un penal de Sonora, en espera de la resolución que marcará el rumbo de su futuro inmediato.