México Deportes

Inter Miami vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional

Por Alex Domínguez

Guardar
Garzas y felinos definirán al
Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional. (Jovani Pérez)

Tras algunas semanas de espera, la Leagues Cup reanudará sus actividades con el inicio de los cuartos de final, instancia en la que Inter Miami y los Tigres protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados y en el que el conjunto regiomontano buscará dar la campanada y eliminar del certamen a Lionel Messi y compañía.

‘Las Garzas’ llegan a este compromiso con el envión anímico de haber regresado a la senda del triunfo en la MLS luego de imponerse 3-1 al Galaxy (actual campeón del futbol estadounidense). A su vez, dicho encuentro del fin de semana representó el regreso de Lionel Messi tras un par de semanas sin actividad debido a una lesión muscular.

Garzas y felinos definirán al
Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional. (Leagues Cup)

De esta manera, el cuadro estadounidense si contará con la presencia de sus principales figuras (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul) para el juego ante los ‘Incomparables’.

Por su parte, los Tigres llegan a este duelo con el ego golpeado, luego de caer 1-3 en su propio estadio y con su gente ante las Águilas del América, perdiendo así, su invicto en la Liga MX. Partiendo de esa premisa, los dirigidos por Guido Pizarro querrán redimirse este miércoles 20 de agosto en la actual casa de Messi y compañía.

Garzas y felinos definirán al
Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional. (Captura de pantalla, X/Club Tigres)

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo de ida entre Inter Miami vs Tigres:

¿Cuándo y a qué hora?

Miércoles 20 de agosto, 18:00 horas, Chase Stadium, Florida

Señales de transmisión

MLS Season Pass, Apple TV

Horario y señales de transmisión
Horario y señales de transmisión para el duelo entre Inter Miami vs Tigres. (Captura de pantalla, X/Club Tigres)

Contrario a lo que se pensó o especuló, el cotejo no será televisado por señal abierta en México.

Cabe recordar que, será la segunda ocasión en que Miami y Tigres se vean las caras en un duelo oficial. Fue en la fase de grupos de la edición 2024 de Leagues Cup, cuando los felinos se impusieron 2-1 a unas ‘Garzas’ que no contaron en aquella ocasión con ‘La Pulga’ y Suárez en el terreno de juego.

De esta manera, los dirigidos por Javier Mascherano buscarán romper su mala racha ante los equipos regiomontanos, pues en sus tres encuentros previos (2 ante Monterrey y 1 con Tigres), se fueron con las manos vacías.

Garzas y felinos definirán al
Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional. (Captura de pantalla, X/Inter Miami)

El equipo que resulte vencedor de esta llave, tendrá como siguiente sinodal al ganador del encuentro entre Toluca vs Orlando City.

Temas Relacionados

Inter MiamiTigresLionel Messicuartos de finalLeagues CupLeagues Cup 2025mexico-deportes

Más Noticias

Así fue el debut de Mr. Iguana en WWE RAW tras brillar en Triplemanía XXXIII | Video

El luchador sinaloense llegó al show estelar de WWE acompañado de Dragón Lee y enfrentó a The Judgment Day en un combate marcado por la polémica

Así fue el debut de

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Tras su victoria en Supernova Strikers 2025, Alana Flores compartió brevemente en Instagram el contrato de su combate

Alana Flores revela contrato de

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

La campeona del CMB analizó a las dos peleadores y lo que podrían demostrar arriba del ring

Barbie Juárez predijo que Alana

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

La goleadora de “Las Amazonas” dejaría la Liga MX Femenil y se convertiría en la jugadora con la venta más cara a nivel mundial

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio

La directiva felina compartió su postura y castigos internos a sus aficionados involucrados en las peleas

Tigres vs América: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega despliegue de “Operación

Sheinbaum niega despliegue de “Operación Portero” de la DEA contra “guardianes” del narco: “No hay ningún acuerdo”

Ocran Leaks reacciona al asesinato de Camilo Ochoa, su rival en las redes sociales

Acuerdo de culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada traslada la guerra interna del Cártel de Sinaloa a las cortes de EEUU

El Mini Lic habría contratado a un hacker para cazar al influencer Camilo Ochoa, según audios revelados por Luis Chaparro

Detienen en la frontera a mexicana que trató de pasar paquetes de metanfetamina a EEUU ocultos en un tanque de gasolina

ENTRETENIMIENTO

“Pido a Dios volver a

“Pido a Dios volver a verlo”: Maribel Guardia revela que dejó de apoyar económicamente a José Julián

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras abucheos en Palacio de los Deportes: “Dejen en paz a este muchacho”

Sonido La Changa gratis en CDMX: cuándo y dónde ir al emblemático sonidero

“¿Cuál es la diferencia?”: Emiliano Aguilar revienta a Pepe y Ángela por hablar de migrantes ‘legales’ en EEUU

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este 19 de agosto?

DEPORTES

Así fue el debut de

Así fue el debut de Mr. Iguana en WWE RAW tras brillar en Triplemanía XXXIII | Video

Alana Flores revela contrato de su pelea con Gala Montes y luego lo borra: sí había peso pactado

Barbie Juárez predijo que Alana le ganaría a Gala Montes en el Supernova Strikers por esta razón

Lizbeth Ovalle dejaría Tigres: la millonaria cifra que pagaría Orlando Pride para fichar a “La Maga”

Tigres vs América: estas son las sanciones que recibieron los aficionados que protagonizaron pelea en el estadio