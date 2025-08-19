Inter Miami vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de los cuartos de final de la Leagues Cup?

Garzas y felinos definirán al primer semifinalista del certamen binacional. (Jovani Pérez)

Tras algunas semanas de espera, la Leagues Cup reanudará sus actividades con el inicio de los cuartos de final, instancia en la que Inter Miami y los Tigres protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados y en el que el conjunto regiomontano buscará dar la campanada y eliminar del certamen a Lionel Messi y compañía.

‘Las Garzas’ llegan a este compromiso con el envión anímico de haber regresado a la senda del triunfo en la MLS luego de imponerse 3-1 al Galaxy (actual campeón del futbol estadounidense). A su vez, dicho encuentro del fin de semana representó el regreso de Lionel Messi tras un par de semanas sin actividad debido a una lesión muscular.

De esta manera, el cuadro estadounidense si contará con la presencia de sus principales figuras (Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul) para el juego ante los ‘Incomparables’.

Por su parte, los Tigres llegan a este duelo con el ego golpeado, luego de caer 1-3 en su propio estadio y con su gente ante las Águilas del América, perdiendo así, su invicto en la Liga MX. Partiendo de esa premisa, los dirigidos por Guido Pizarro querrán redimirse este miércoles 20 de agosto en la actual casa de Messi y compañía.

A continuación, dejamos el horario con tiempo del centro de México, así como las señales por las cuáles se podrá sintonizar el cotejo de ida entre Inter Miami vs Tigres:

¿Cuándo y a qué hora?

Miércoles 20 de agosto, 18:00 horas, Chase Stadium, Florida

Señales de transmisión

MLS Season Pass, Apple TV

Contrario a lo que se pensó o especuló, el cotejo no será televisado por señal abierta en México.

Cabe recordar que, será la segunda ocasión en que Miami y Tigres se vean las caras en un duelo oficial. Fue en la fase de grupos de la edición 2024 de Leagues Cup, cuando los felinos se impusieron 2-1 a unas ‘Garzas’ que no contaron en aquella ocasión con ‘La Pulga’ y Suárez en el terreno de juego.

De esta manera, los dirigidos por Javier Mascherano buscarán romper su mala racha ante los equipos regiomontanos, pues en sus tres encuentros previos (2 ante Monterrey y 1 con Tigres), se fueron con las manos vacías.

El equipo que resulte vencedor de esta llave, tendrá como siguiente sinodal al ganador del encuentro entre Toluca vs Orlando City.