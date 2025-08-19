Así fue el debut de Mr. Iguana en WWE RAW tras brillar en Triplemanía XXXIII | Video

El culichi cumplió su sueño de llegar al ring de Monday Night RAW y dejó una gran impresión con su estilo aéreo y carismático. (Captura de pantalla)

El luchador sinaloense Mr. Iguana cumplió uno de sus mayores sueños al debutar en Monday Night RAW, el programa insignia de WWE, tras conquistar Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX junto a Lola Vice y Niño Hamburguesa. Con su inseparable mascota La Yesca, llegó a la empresa estadounidense con la mira puesta en una revancha contra The Judgment Day, facción compuesta por Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, quienes lo habían derrotado en el magno evento de AAA.

Mr Iguana logró debutar en el show principal de la WWE. (Captura de pantalla)

En esta ocasión, Mr. Iguana se unió a Dragón Lee, oriundo de Guadalajara, para enfrentar a Finn Bálor y JD McDonagh en un combate que de inmediato levantó la expectativa de los fanáticos. La lucha comenzó con la velocidad y técnica de Dragón Lee, quien intercambió castigos con McDonagh en los primeros minutos. El público respondió con vítores ante cada movimiento aéreo, reconociendo la entrega de los mexicanos.

Finn Bálor y JD McDonagh, con ayuda de Dominik Mysterio, derrotaron a Mr. Iguana y Dragón Lee, dejando un final amargo para la afición. (Captura de pantalla)

La atmósfera en el recinto se intensificó cuando entró Mr. Iguana. Su estilo característico, cargado de agilidad y vuelos espectaculares, logró encender al público.

La Yezka de Mr. Iguana no podía faltar para enfrentar a The Judgment Day 🦎💚 pic.twitter.com/0YFGy0i5of — WWE Español (@wweespanol) August 19, 2025

Con energía desbordante, se asoció con Dragón Lee para neutralizar a Finn Bálor, al grado de estar muy cerca de llevarse la victoria. En un momento clave, Iguana buscó el conteo sobre el irlandés, pero este logró zafarse justo en los dos segundos y medio, demostrando la experiencia que lo distingue como campeón.

El debut de Mr. Iguana en Monday Night RAW, aunque marcado por la derrota, consolidó su ascenso como una de las nuevas figuras mexicanas en WWE.(Captura de pantalla)

El punto de quiebre llegó con la intervención de Dominik Mysterio, quien desde el ringside intervino en repetidas ocasiones. Cada vez que los mexicanos tomaban ventaja, Dominik se encargaba de distraer al réferi, generando frustración en el público que abucheaba sin cesar. Estas interferencias inclinaron la balanza en favor de The Judgment Day.

Mr Iguana y la Yezca castigan a Finn Balor. (Captura de pantalla)

El combate terminó en un verdadero caos dentro y fuera del cuadrilátero. Entre la confusión, Finn Bálor aprovechó la distracción generada nuevamente por Dominik y conectó su temible Coup de Grace sobre Dragón Lee, asegurando así la victoria para su facción. La derrota dejó un amargo sabor de boca para los representantes mexicanos.

Pese a la entrega de los mexicanos, la intervención de Dominik Mysterio fue clave para que The Judgment Day se llevara la victoria. (Captura de pantalla)

Sin embargo, lo peor vino después. The Judgment Day, inconformes con el resultado, continuaron su ataque contra Mr. Iguana y Dragón Lee. Ambos quedaron tendidos en la lona mientras los abucheos llenaban la arena. Para cerrar la humillación, Dominik tomó el Megacampeonato de AAA y posó con él frente a las cámaras, enviando un mensaje directo antes de su enfrentamiento contra El Hijo del Vikingo en Worlds Collide, evento que se celebrará en septiembre en Las Vegas.

Tras la derrota de Mr. Iguana y Dragón Lee, el hijo de Rey Mysterio posó con el cinturón como provocación previa a Worlds Collide. (Captura de pantalla)

El debut de Mr. Iguana en Monday Night RAW, aunque marcado por la derrota, consolidó su ascenso como una de las nuevas figuras mexicanas en WWE. Su estilo irreverente y la conexión inmediata con la audiencia estadounidense lo perfilan como un luchador que seguirá dando de qué hablar en la escena internacional.