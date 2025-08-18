México Deportes

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

El comediante superó a la celebridad de internet y le dedicó su victoria a su padre

Por Luz Coello

Los mejores memes que dejó
Los mejores memes que dejó la pelea de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado (Captura X)

En la pelea Supernova Strikers Amigo, Franco Escamilla y el Escorpión Dorado protagonizaron una de las peleas más esperadas de la noche. El comediante y figura del internet se subieron al ring para discutir el título del peso pesado.

En el centro de la noche se situó el combate entre Franco Escamilla y Escorpión Dorado, dos figuras emblemáticas del entretenimiento digital mexicano. El enfrentamiento, que se resolvió tras cuatro asaltos, mantuvo la tensión hasta el último momento.

Las tarjetas de los jueces reflejaron la paridad del duelo: 39 - 38, 37 - 37 y 38 - 37, lo que otorgó la victoria a Escamilla por decisión dividida. A lo largo del enfrentamiento, ambos rivales mostraron de sus dotes arriba del cuadrilátero, pero el Lobo se mostró superior.

Memes explotan tras la victoria de Franco Escamilla ante el Escorpión Dorado en el Supernova Strikers

A través de redes sociales empezaron a viralizarse una serie de memes de la contienda, ya que el comediante fue superior al Escorpión, además, cuando le dieron la victoria dedicó el triunfo a su padre, lo que generó reacciones entre sus seguidores.

Empezaron a viralizarse una serie de memes al respecto del evento “Este minuto de Franco Escamilla y Escorpión supera por todo a cualquier evento completo”, “Ganó Franco Escamilla, la comedia, la fidelidad, la familia monógama, el boxeo y todo México”, “Franco peleó CIEGO, definitivamente su victoria vale más”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

El desarrollo del combate mostró distintas fases. En el primer asalto, Escamilla dominó y recurrió al humor para provocar a su rival, lo que animó al público. Sin embargo, en el segundo round, el Escorpión Dorado, apodado “Peluche en el estuche”, reaccionó y logró conectar varias combinaciones, algunas de las cuales impactaron directamente en el rostro de Escamilla. El tercer asalto se caracterizó por el desgaste físico de ambos, lo que igualó las condiciones y redujo la velocidad de los intercambios.

En el último round, Escamilla recuperó la iniciativa y consolidó su ventaja, lo que resultó determinante para la decisión de los jueces.La atmósfera del evento se enriqueció con la presencia de personalidades del deporte y la música. Escorpión Dorado hizo su entrada portando su característica máscara, mientras que Escamilla fue acompañado por Lazy Boy Rodríguez, campeón de la UFC. Además, un cantautor de corridos animó al público con sus interpretaciones, contribuyendo al ambiente festivo del Palacio de los Deportes.

