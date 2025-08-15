México Deportes

Chivas vs Juárez, IA revela al ganador del partido

El análisis de datos y tendencias recientes otorga una clara ventaja al conjunto tapatío

Por Gerardo Lezama

La inteligencia artificial da a Chivas un 63% de probabilidad de victoria sobre Juárez en el Estadio Akron. (Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

El sábado 16 de agosto, el Estadio Akron será el escenario de un partido que podría marcar un punto de inflexión en el Apertura 2025.

Las Chivas del Guadalajara recibe a Los Bravos de Juárez en un duelo que, según modelos de inteligencia artificial, tiene un claro favorito: el Rebaño Sagrado. Con un 63% de probabilidad de victoria, el algoritmo ya hizo su elección antes de que ruede el balón.

La predicción se basa en un análisis de más de 50 variables, entre ellas el rendimiento reciente, la localía, el historial entre ambos equipos, la eficiencia ofensiva y defensiva, y hasta factores como el clima y el estado del césped.

El modelo, alimentado por datos de partidos anteriores y tendencias actuales, arroja un resultado contundente: Chivas tiene tres veces más posibilidades de ganar que Juárez.

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega con tres puntos en la tabla, producto de una victoria y dos derrotas. Aunque el funcionamiento colectivo aún genera dudas, el potencial individual y la presión por sumar en casa podrían ser determinantes.

El historial reciente favorece a Chivas, que goleó 5-0 a Juárez en su último enfrentamiento en Guadalajara. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

Por su parte, Juárez no ha ganado en el torneo. Con dos empates y dos derrotas, ocupa el penúltimo lugar y muestra una preocupante falta de contundencia en el arco rival.

El historial reciente también inclina la balanza. En su último enfrentamiento en Guadalajara, Chivas goleó 5-0 a Juárez. Además, el equipo fronterizo no ha logrado vencer al Rebaño como visitante desde 2021.

Estos antecedentes son ponderados por el modelo como parte de su cálculo de “probabilidad ajustada”, que considera tanto la estadística cruda como el contexto emocional y táctico.

La IA también detecta patrones defensivos preocupantes en ambos equipos. Chivas ha recibido gol en sus últimos siete partidos oficiales, mientras que Juárez acumula diez encuentros consecutivos sin dejar su portería en cero.

Esta fragilidad podría traducirse en un partido abierto, con oportunidades para ambos, pero con ventaja para el equipo que logre capitalizar mejor sus momentos.

Ambos equipos muestran debilidades defensivas, con Chivas y Juárez sin dejar su portería en cero en varios partidos. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Aunque el fútbol siempre deja espacio para la sorpresa, el pronóstico algorítmico ofrece una herramienta útil para aficionados, analistas y apostadores.

No se trata de una certeza, sino de una tendencia basada en evidencia. Si el resultado se confirma en la cancha, será otro ejemplo del poder de los datos aplicados al deporte.

Para quienes arman su quiniela o simplemente quieren saber qué esperar, la IA ya eligió: Chivas gana. Ahora falta que lo confirmen los 90 minutos.

