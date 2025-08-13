Ex rival de Canelo Álvarez revela las claves a Crawford para vencerlo: “Solo tiene que seguir el plan”

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre en Las Vegas (REUTERS)

La expectativa en torno al combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se ha intensificado en las últimas semanas, al punto que ex rivales y especialistas en boxeo han comenzado a revelar sus impresiones sobre lo que podría ser clave para la victoria de uno u otro

Las opiniones sobre esta función han polarizado a la comunidad del boxeo desde el anuncio oficial de la pelea. Voces autorizadas han señalado la trayectoria de ambos púgiles, recalcando el impacto de sus carreras previas en la creación de altas expectativas para la función.

John Ryder revelas las claves a Crawford para vencer a Canelo Álvarez

En entrevista con FightHype, John Ryder reveló las claves para que Crawford pueda vencer a Canelo. Según mencionó el ex campeón mundial, el estadounidense solamente debe seguir el plan que hizo Bivol, es decir, entrar y salir. Además, añadió que si hay alguien que puede vencer al mexicano es Bud, aunque señaló que el peso también será un factor.

“Creo que solo tiene que seguir el plan de Bivol, entrando y saliendo. Muchos peleadores son estigmatizados por ser corredores, pero Crawford es un talento excepcional, indiscutido en dos categorías de peso. Si alguien puede hacerlo, es él, pero el peso va a ser un factor muy importante”, expresó Ryder.

Cabe recordar que Álvarez y Ryder se enfrentaron en mayo de 2023 en el Estadio Akron, donde el mexicano salió victorioso tras imponerse de manera unánime con tarjetas 120-107, 119-108 y 119-108 para retener sus tres títulos del peso supermediano (CMB, OMB y FIB).

Canelo Álvarez protagonizó un cara a cara con John Ryder y mandó una contundente amenaza para la pelea del 6 de mayo en Jalisco (REUTERS/Henry Romero

Canelo Álvarez favorito ante Crawford en las apuestas

La mayoría de especialistas ha dado el voto de confianza al mexicano, ya que la pelea se llevará a cabo en la división que domina desde el 2021. Además, la inactividad del estadounidense y el peso que subirá se suman a las desventajas que tendrá el día de la pelea.

Sin embargo, otra parte de los expertos señala que la inteligencia de Terence Crawford arriba del ring será mejor que la del tapatío y suficiente para salir con la victoria la noche del 13 de septiembre en Las Vegas.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Por ahora, cada semana que pasa, el interés crece y los expertos continúan exponiendo sus puntos de vista, en un escenario donde la igualdad de condiciones y la preparación individual serán factores que podrían inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos. El resultado sigue siendo incierto, lo que alimenta la anticipación por una de las peleas más esperadas del año.