Isaac del Toro hace historia: primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos 2025

El mexicano se repuso de una caída en la primera etapa y en los últimos kilómetros logró recuperarse

Por Jesús F. Beltrán

El ciclismo mexicano vive un momento histórico. Isaac del Toro, ciclista de 21 años originario de Ensenada, Baja California, se consagró campeón de la Vuelta a Burgos 2025, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa competencia.

La hazaña se concretó tras una emocionante quinta y última etapa, en la que Del Toro finalizó en la segunda posición, a solo 10 segundos del italiano Giulio Ciccone. Este resultado le permitió consolidarse como líder de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos.

La etapa final estuvo cargada de drama. A 14.5 kilómetros de la meta, el “Torito” sufrió un pinchazo en la rueda delantera, lo que obligó a solicitar asistencia inmediata. El coche del equipo UAE Team Emirates se acercó rápidamente para entregarle una nueva bicicleta. Sin dudarlo, el mexicano retomó la marcha y comenzó una exigente persecución para recuperar el tiempo perdido frente al pelotón.

A pesar de las duras pendientes y del desgaste acumulado, Del Toro mantuvo un ritmo implacable. Logró conectarse con el grupo de favoritos y, en los últimos kilómetros, protagonizó una fuga junto a Ciccone que les permitió escaparse y asegurar posiciones clave. Esta acción fue determinante para que el mexicano recortara la ventaja de 26 segundos que mantenían sobre él el francés Leo Bisiaux y el italiano Giulio Pellizzari antes del inicio de la etapa.

Finalmente, Isaac del Toro superó al italiano Lorenzo Fortunato por 19 segundos en la clasificación general, mientras que Bisiaux se quedó con el tercer lugar, a 25 segundos. Pellizzari, que había sido uno de los líderes durante gran parte de la competencia, cerró en la cuarta posición, a 30 segundos del campeón.

Con este triunfo, el joven ciclista sumó su duodécima victoria como profesional y marcó un precedente histórico para México, superando las actuaciones de Raúl Alcalá, quien había sido subcampeón de la Vuelta a Burgos en 1992 y 1993.

El logro de Del Toro no solo representa un avance en su carrera, sino también un impulso para el ciclismo mexicano, que en los últimos años ha buscado mayor protagonismo en el calendario internacional. Su rendimiento en esta edición mostró una combinación de resistencia, estrategia y carácter, elementos que lo han posicionado como una de las promesas más sólidas del pelotón mundial.

La Vuelta a Burgos 2025 quedará grabada como el escenario donde Isaac del Toro, a base de determinación y talento, llevó la bandera mexicana a lo más alto del podio.

