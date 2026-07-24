México

Aylín Mujica narró los últimos días de su hijo Mauro y el esfuerzo por salvarlo en Barbados: “Siete veces lo revivieron”

El DJ y productor falleció la noche del 16 de julio de 2026 en Barbados tras sufrir complicaciones por una neumonía severa

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Aylín Mujica
La actriz cubana dio su primera entrevista tras la muerte de su hijo. (@aylinmujic)

Aylín Mujica relató en una entrevista con el programa La mesa caliente de Telemundo cómo su hijo mayor, Mauro Menéndez, de 31 años, pasó de un catarro a una neumonía fulminante que le costó la vida en Barbados a mediados de julio de 2026. El joven, conocido en el ambiente musical como MAAHEZ, fue reanimado siete veces antes de que su corazón se detuviera de forma definitiva. La actriz cubana concedió la entrevista para aclarar los hechos y despedirse públicamente de su primogénito.

Mauro residía en California, donde desarrollaba su carrera como DJ y productor musical. La última vez que pasó por Miami, su madre se encontraba en Colombia grabando Top Chef VIP. Fue la abuela materna quien lo atendió en casa durante esos días.

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“De pronto se pone mal con un catarro muy fuerte”, recordó Aylín Mujica. El joven rechazó quedarse y viajó a Barbados en silla de ruedas desde el aeropuerto, contra la voluntad de su familia.

Antes de que Mauro partiera en su viaje, el hermano de Aylín lo llevó a urgencias cerca de la casa familiar en Miami. Pero el joven se negó a bajar del auto. “Que esto está muy oscuro allá adentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados”, relató Mujica sobre las palabras de su hijo. Horas después abordó el vuelo.

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Mauro viajó a Barbados enfermo, fue reanimado siete veces y murió con un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. (captura de pantalla)
Mauro viajó a Barbados enfermo, fue reanimado siete veces y murió con un coágulo en el pulmón y otro en el corazón. (captura de pantalla)

La actriz lo llamó para pedirle que se quedara. Mauro le respondió que tenía “un dolor muy fuerte” y que creía que se le había “pinchado un nervio”. Su hija Violeta le dio masajes, su abuela lo atendió y le preparó comida. Nada lo detuvo. “Es que estoy en el aeropuerto en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados”, le dijo a su madre antes de cortar la llamada.

Ya en Barbados, Mauro acudió a un hospital y le diagnosticaron una neumonía severa. Le recetaron antibióticos y aseguró sentirse bien. “Me dice: ‘Sí, fui al hospital y me han dicho que tengo una neumonía muy fuerte, pero ya me dieron antibiótico y me siento al cien’”, relató la actriz. Ese mensaje llegó aproximadamente 24 horas antes de su muerte.

Esa tarde, Aylín intentó comunicarse con él a las seis, a las ocho y a las diez de la noche sin respuesta. Cuando finalmente alguien contestó, era una amiga de Mauro que estaba con él en el hospital.

Las siete reanimaciones y el coágulo que le quitó la vida

Ella le explicó que Mauro había convulsionado tres veces mientras jugaba fútbol con un grupo de amigos en la playa. La ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y quedó intubado con el corazón deteniéndose de forma repetida. Los médicos lo reanimaron siete veces.

“Cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital, y lo único que me dice es: ‘Mauro estaba jugando soccer viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo’. Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: Tenemos que tomar una decisión".
Mauro falleció la noche del 16 de julio de 2026 en Barbados a los 31 años. Su padre, Osamu Menéndez, confirmó el fallecimiento el 17 de julio a través de redes sociales. (Instagram: Aylín Mujica)
Mauro falleció la noche del 16 de julio de 2026 en Barbados a los 31 años. Su padre, Osamu Menéndez, confirmó el fallecimiento el 17 de julio a través de redes sociales. (Instagram: Aylín Mujica)

“La doctora me dijo: Tenemos que tomar una decisión. Y yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono cerca de su oído para que me escuchara. Y en eso le empiezo a gritar: No te vayas, Mauro, no te vayas”, dijo la actriz entre lágrimas. Los médicos encontraron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón.

Mujica viajó sola a Barbados durante la madrugada. Antes de abordar, pidió que no le avisaran si su hijo moría durante el trayecto. Fue el padre de Mauro, Osamu Menéndez, quien la llamó en pleno vuelo para darle la noticia.

El duelo de Aylín Mujica y su decisión de regresar a Top Chef VIP

Mujica regresó a las grabaciones de Top Chef VIP en Colombia días después. Ante las críticas, respondió con firmeza: “Me voy a quedar a seguir enganchado en un sufrimiento que no va a hacer que Mauro físicamente regrese. No tiene sentido”.

La actriz afirmó que esa decisión la tomó pensando en su hijo. “Mauro me hubiera dicho: ‘Deja el drama y a regresar a tu trabajo’”, señaló. También reveló que la actriz Maribel Guardia, quien perdió a su propio hijo, la contactó para acompañarla en el proceso.

“Lo que más me duele es que Mauro murió en un hospital sin su familia”, confesó Mujica. La primera vez que lo vio a través de una videollamada fue cuando ya estaba intubado, inconsciente y sin oxigenación en el hospital de Barbados.

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