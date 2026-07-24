México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 24 de julio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este viernes se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 11 km/h , por su parte, la nubosidad será de 16% con probabilidad de lluvia del 20% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruzmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El hongo que crece en tu tabla para picar aunque la laves con jabón todos los días

Investigaciones científicas y autoridades sanitarias coinciden en que lavar la tabla para picar con jabón no basta para eliminar los hongos que crecen en sus grietas

El hongo que crece en tu tabla para picar aunque la laves con jabón todos los días

Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

La irrupción de un club ruso habría complicado las cosas para los Diablos, que ya veían al delantero como dupla de Paulinho

Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en el Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Curso de Verano 2026 de Protección Civil gratis en el Edomex: así puedes inscribir a niñas y niños

El taller gratuito se llevará a cabo en seis municipios mexiquenses y busca enseñar la prevenención de riesgos ante las emergencias

Curso de Verano 2026 de Protección Civil gratis en el Edomex: así puedes inscribir a niñas y niños

CFE anuncia apagón de 12 horas este sábado 25 de julio: el municipio de Puebla que se quedará sin luz

El corte afectará a casi 16,000 habitantes distribuidos en más de 52 localidades

CFE anuncia apagón de 12 horas este sábado 25 de julio: el municipio de Puebla que se quedará sin luz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Tarjetas”, uno de los 7 nuevos líderes del CJNG y señalado por el ataque a Omar García Harfuch

Quién es “El Tarjetas”, uno de los 7 nuevos líderes del CJNG y señalado por el ataque a Omar García Harfuch

Falsos guías turísticos utilizados por el crimen organizado para secuestrar en las Grutas de Cacahuamilpa, denuncia periodista

Vinculan a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, por homicidio calificado en Guerrero: defensa denuncia persecución política

“El Jando”, piloto de Los Chapitos, no fue arrestado el día que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU, revela Ioan Grillo

Así es la casa que Jessica Johanna Oseguera González, hija de “El Mencho”, le pelea a la FGR en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Danna pide detener la violencia digital tras polémica entre Belinda y Kenia Os

Danna pide detener la violencia digital tras polémica entre Belinda y Kenia Os

Así reaccionó Kenia Os sobre la polémica con Belinda y Danna en medio de la ola de ataques en redes

Aylín Mujica narró los últimos días de su hijo Mauro y el esfuerzo por salvarlo en Barbados: “Siete veces lo revivieron”

Belinda, Danna y Kenia Os: la historia detrás de la amistad de la llamada “trinidad del pop mexicano”

Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

DEPORTES

Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

Toluca estaría cerca de perder a su fichaje mundialista tras ser superado en la negociación

Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela nuevo equipo

Dagoberto Espinoza lanza dardo a Cruz Azul y Atlante: “El Azteca es nuestra casa”

Nuevo estadio de Atlas incluiría hotel y centro comercial: así sería el nuevo complejo

Presentan de manera oficial la nueva Liga Femenil BBVA