Curso de Verano 2026 de Protección Civil gratis en el Edomex: así puedes inscribir a niñas y niños

Taller de Protección Civil en el Edomex para niños de 6 a 12 años (Gob. Edomex)

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México lanzó un llamado a madres, padres y personas tutoras para aprovechar los últimos lugares disponibles del 26º Taller de Verano “La Protección Civil en las niñas y los niños”, un programa gratuito que busca fortalecer la cultura de la prevención desde la infancia.

El curso está dirigido a menores de 6 a 12 años de edad y se desarrollará del 3 al 21 de agosto, con actividades diseñadas para que las y los participantes aprendan a identificar riesgos, protegerse y responder de manera adecuada ante una emergencia.

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De acuerdo con la dependencia estatal, el objetivo es que las niñas y los niños desarrollen conocimientos y habilidades que les permitan actuar con mayor seguridad frente a situaciones de peligro, al tiempo que promueven el autocuidado y la prevención dentro de sus hogares y comunidades.

¿Qué aprenderán las y los participantes?

Taller de Protección Civil en el Edomex se realizará en diversos municipios mexiquenses (Gob. Edomex)

Durante las tres semanas del taller, las y los asistentes recibirán capacitación impartida por personal especializado de instituciones de los tres órdenes de gobierno y organismos de auxilio.

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Las actividades combinarán teoría y práctica mediante:

Juegos didácticos.

Actividades recreativas.

Ejercicios prácticos.

Dinámicas enfocadas en la prevención de accidentes.

Simulaciones para actuar correctamente durante una emergencia.

Con este modelo de enseñanza, Protección Civil busca que los menores comprendan de manera sencilla cómo reaccionar ante fenómenos naturales o situaciones de riesgo, fortaleciendo además valores como la responsabilidad y la solidaridad.

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Municipios donde se impartirá el taller

El registro para el taller de Protección Civil se debe hacer vìa internet (Gob. Edomex)

El curso de verano tendrá sedes en seis municipios del Estado de México:

Nezahualcóyotl.

Coatepec Harinas.

Teotihuacán.

Soyaniquilpan.

Temoaya.

Temamatla.

Las autoridades informaron que habrá un cupo limitado de 200 participantes por sede, por lo que recomendaron realizar el registro lo antes posible para asegurar un lugar.

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¿Cómo inscribirse al Curso de Verano de Protección Civil?

Las madres, padres o tutores interesados deberán consultar los requisitos y completar el proceso de inscripción a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México, que es https://www.sggedomex.gob.mx/pcverano/

En el sitio también podrán conocer la documentación necesaria, las sedes disponibles y los detalles de cada una de las actividades programadas para este curso de verano.

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Debido a la alta demanda que suele registrar este programa durante el periodo vacacional, las autoridades exhortaron a la población a no esperar hasta el último momento para realizar el trámite.

El Gobierno del Estado de México destacó que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención entre la población, especialmente desde edades tempranas.

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A través de estos talleres, las niñas y los niños adquieren herramientas para reconocer situaciones de riesgo, saber cómo actuar ante emergencias y compartir esos conocimientos con sus familias.

Además de fomentar el aprendizaje, el curso representa una alternativa recreativa durante las vacaciones escolares, al combinar actividades lúdicas con contenidos enfocados en la seguridad y la protección civil.

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