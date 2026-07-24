México

Así reaccionó Kenia Os sobre la polémica con Belinda y Danna en medio de la ola de ataques en redes

Belinda exhortó a sus seguidores a detener las agresiones y priorizar el respeto entre colegas mujeres

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Belinda
(Facebook Belinda / Kenia Os)

Belinda borró un comentario en Instagram dirigido a Kenia Os el 23 de julio de 2026, luego de recibir amenazas de muerte y miles de mensajes de odio de fanáticos de la cantante, en medio de una polémica desatada por declaraciones que la artista dio a una revista sobre su próximo dueto con Danna, la primera colaboración entre ambas, que fans de Kenia Os interpretaron como una exclusión deliberada de su ídola del pop mexicano.

El detonante ocurrió días antes del 21 de julio, cuando se publicó una entrevista en la que Belinda habló de su dueto con Danna con una frase que encendió a los llamados “Keninis”: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”, dijo la cantante al medio de moda.

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Los fanáticos de Kenia Os señalaron de inmediato que la declaración ignoraba “Jackpot”, la colaboración que Belinda ya tiene con su artista en el álbum Indómita (2025). Para ese fandom, la omisión no fue accidental, y la discusión escaló el 21 de julio en Instagram y X.

Belinda aclara que no lanzó indirectas contra Kenia Os

Belinda Kenia Os
La polémica entre los fandoms de Belinda y Kenia Os escaló hasta las amenazas de muerte. (Foto: Instagram)

Ante la avalancha de críticas, Belinda respondió en la cuenta de un influencer de TikTok con un mensaje directo: “Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto”, escribió, y aclaró que su comentario en Vogue apuntaba a la rivalidad ficticia que históricamente se ha construido entre ella y Danna, no a Kenia Os.

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“Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms”, añadió Belinda, quien también celebró que las colaboraciones entre mujeres sean cada vez más frecuentes en la industria musical.

El comentario en Instagram que Kenia Os no respondió

Paralelamente, Belinda dejó un comentario en una publicación reciente de Kenia Os en Instagram, un carrusel de fotografías acompañado del mensaje “Paz, salud y prosperidad”. La respuesta de Belinda fue sin ambigüedad: “Qué bonita, te quiero”.

Ese gesto, en apariencia conciliador, derivó en una nueva controversia. Kenia Os respondió otros comentarios de esa misma publicación, incluso un mensaje de Fátima Bosch pero no reaccionó ni respondió al mensaje de Belinda. Usuarios en TikTok y X leyeron esa omisión como un desaire deliberado y la convirtieron en el nuevo centro del debate.

Kenia Os
Belinda invocó su salud mental para justificar el borrado de un comentario en Instagram el 23 de julio y aprovechó su canal de difusión para exigir límites a los fandoms. (@keniaos)

Por qué Belinda eliminó el comentario

La presión de los fandoms se tradujo en ataques directos. El jueves 23 de julio, Belinda borró el comentario y explicó la decisión en su canal de difusión de Instagram: “Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, expresó.

La cantante también señaló que tomó la decisión por salud mental, al ver que la confrontación entre fandoms seguía creciendo con cada hora que el comentario permanecía publicado. “Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto y ese respeto yo siempre se lo he dado a mis compañeras”, agregó.

Danna reacciona y Kenia Os guarda silencio

Kenia Os
Kenia Os publicó fotos de gimnasio y anuncios de conciertos sin pronunciarse sobre la controversia. (@keniaos)

Horas después, Danna publicó un comunicado en sus historias de Instagram. “Trabajo en una industria donde yo, como mujer, al igual que muchas de mis compañeras todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones”, escribió. “Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”, añadió, y pidió a los fans responder al contenido negativo desde el amor.

Kenia Os, en contraste, no emitió ningún pronunciamiento. Ese mismo día publicó en sus historias una fotografía mientras entrenaba en el gimnasio y, después, una imagen sobre sus próximos conciertos. Su silencio frente a los ataques entre fandoms no pasó desapercibido: usuarios en TikTok y X señalaron que ella también debería salir a frenar la violencia digital.

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