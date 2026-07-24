Belinda, Danna y Kenia Os: la historia detrás de la amistad de la llamada “trinidad del pop mexicano”

Belinda, Danna y Kenia Os se autodenominaron "Chicas Superpoderosas" en octubre de 2025, durante el takeover que protagonizaron juntas en la radio.(Captura de pantalla Facebook Belinda)

Belinda, Danna y Kenia Os construyeron su amistad en octubre de 2025, cuando las tres cantantes mexicanas se sentaron juntas en Apple Music Radio para anunciar una colaboración conjunta y autodenominarse, entre risas, las “Chicas Superpoderosas” del pop mexicano. La relación entre las tres —que ya incluía el dueto “Jackpot” entre Belinda y Kenia, lanzado dentro del álbum Indómita— escaló del estudio a las fiestas privadas y resistió, en julio de 2026, una polémica surgida en redes por los fandoms terminó con Belinda recibiendo amenazas de muerte.

La canción que grabaron las tres entre agosto y septiembre de 2025, apodada por la prensa como el “Blackout mexicano”, sigue sin fecha de lanzamiento.

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Belinda y Danna Paola: dos trayectorias paralelas separadas por años de rivalidad fabricada

Antes de que existiera cualquier amistad, existía la comparación. Belinda y Danna crecieron frente a las cámaras de las telenovelas infantiles mexicanas y luego apostaron por la música pop, lo que bastó para que medios y fans las colocaran en bandos opuestos durante años.

Danna lo dijo sin rodeos en un encuentro con los medios: “Eso lo crea la prensa, y los fans, los anti-fans. La verdad es que yo siempre los he admirado mucho. Es la cuarta vez que nos vemos, hemos creado una energía muy linda, igual con Kenia Os. Verlas hacer una canción juntas es increíble, y lo que más amo es que tienen una energía muy limpia, muy linda”.

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La cantante añadió que el relato de enemistad responde a algo muy específico del imaginario popular: “Eso es más allá, lo que se crean allá afuera, que antes pasaba mucho. Es muy de telenovela, es un mexican core, siento, pero no, para nada, nos llevamos muy bien”.

Kenia Os entra al círculo con “Jackpot”

Kenia Os llegó al vínculo con Belinda no como invitada de último minuto, sino como colaboradora con canción publicada. “Jackpot”, incluida en Indómita (2025). El tema con su respectivo videoclip fue lanzada en octubre 2024 y desde ese momento, Kenia acompañó a Beli en la promoción del tema, por lo que ambas fueron vistas juntas en diversos eventos.

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(IG: @belindapop)

En noviembre de 2024, horas antes de una de las presentaciones de Kenia Os en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Belinda le envió un ramo de rosas. La escena generó tal revuelo entre sus fandoms que algunos seguidores especularon con un posible romance, bautizado en redes como el ship “BeliOs”.

Posteriormente, en diciembre de 2024, Kenia Os presumió en sus redes sociales un regalo que le había mandado Belinda: una lámpara dorada en forma de oso, acompañada de un mensaje que la sinaloense publicó junto a la foto del obsequio: “Por amigas así, te amo mucho, B”. El gesto llegó en medio de rumores sobre un supuesto distanciamiento entre las dos cantantes, provocado por el acercamiento de Belinda con Gabito Ballesteros, y funcionó como una respuesta pública a quienes insistían en fabricar una enemistad entre ellas.

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En octubre de 2024, la fiesta de solteras que Shakira organizó para celebrar su sencillo Soltera sumó otro capítulo. Las tres cantantes asistieron, compartieron risas y se subieron juntas a un toro mecánico, una escena que sus propios equipos difundieron en redes y que consolidó la imagen de trío de las estrellas pop.

(IG: @belindapop // @shakira // @danna // keniaos)

La cronología de reuniones entre Belinda, Danna y Kenia Os

La primera vez que las tres aparecieron juntas en público fue el jueves este 5 de junio de 2025, en la fiesta de lanzamiento de Indómita, celebrada en un recinto del centro de la Ciudad de México. Belinda organizó una pijamada rodeada de celebridades y amigas para festejar su regreso discográfico después de 12 años. Danna y Kenia Os fueron las invitadas estelares de la noche, y las tres posaron juntas con looks que jugaban con la estética del evento: Belinda en un conjunto de encaje negro, Kenia en un vestido beige con cintas y Danna en minifalda negra con top strapless.

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Esa noche, Belinda tomó el micrófono y dirigió palabras específicas a cada una. A Danna le dijo: “Empezaste desde muy chiquita como yo en la música, eres demasiado talentosa, te admiro mucho, te respeto y agradezco profundamente que estés aquí apoyándome”. Para Kenia reservó otro mensaje: “Tenemos una canción juntas y es una de mis favoritas. Siempre has sido increíblemente talentosa, inteligente, guapísima, fuerte, siempre me das los mejores consejos y te considero una gran amiga. Gracias a las dos por estar aquí y por apoyarme, esto significa demasiado para mí. Además somos indómitas”.

La siguiente aparición conjunta documentada llegó en octubre de 2025, cuando Apple Music publicó en Instagram una fotografía que reunía a las tres artistas y encendió las especulaciones sobre la mencionada colaboración.

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Belinda, Danna y Kenia tomaron el micrófono juntas. El encuentro, presentado como un takeover de las “pop queens de México”, sirvió para confirmar que trabajaban en una canción conjunta y para ponerle nombre propio a lo que ya existía entre ellas.

La amistad entre Belinda, Danna y Kenia Os se construyó en el estudio, en la fiesta de solteras de Shakira y en las cabinas de Apple Music Radio, pero resistió su primera prueba pública en julio de 2026, cuando los fandoms intentaron convertir una omisión en una enemistad. (Instagram/Belinda)

Danna resumió el momento con una frase que sus fandoms repiten desde entonces: “Se confirma que viene una canción de la trinidad del pop mexicano, con las Chicas Superpoderosas. Se va a servir y no les podemos decir nada más. Yo quiero decir que es un honor tremendo y que no puedo estar más feliz de que logremos esta colaboración”.

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La polémica de julio de 2026: una frase en Vogue que desata amenazas de muerte contra Belinda

El 21 de julio de 2026, una entrevista de Belinda con la revista Vogue sobre su dueto con Danna —grabado el 5 de julio de este año— desató una explosión en redes. La frase que encendió todo: “Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

Los “Keninis” leyeron la declaración como una omisión deliberada de su artista. El malestar creció cuando circularon imágenes del partido México contra Ecuador del 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México, donde Belinda y Kenia Os aparecieron en palcos contiguos sin interactuar.

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Belinda respondió en redes y precisó el sentido de sus palabras: “Siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera”. Sobre Kenia, fue contundente: “A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama Jackpot y una relación muy bonita. Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario".

Las tres cantantes grabaron entre agosto y septiembre de 2025 una colaboración conjunta que la prensa bautizó como el "Blackout mexicano". El tema sigue sin fecha de lanzamiento por problemas administrativos en Sony Music.(@DANNA_Today)

Belinda recibe amenazas de muerte y pide límites a los fandoms

La aclaración no detuvo los ataques. El 23 de julio de 2026, Belinda publicó un audio en su canal de difusión de Instagram en el que reveló que la polémica derivó en amenazas de muerte y miles de mensajes de odio. Explicó que borró su comentario original para proteger su salud mental, no por retractarse.

“Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben de tener límites”, dijo la cantante. Agregó: “Por salud mental borré mi comentario. No porque tenga algo contra nadie. Soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo. Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto”.

Danna, interceptada por la prensa ese mismo día, se negó a declarar. Dijo que no seguiría “alimentando el tema” y remitió a sus historias de Instagram, donde ya había publicado un comunicado pidiendo a sus seguidores ignorar los comentarios negativos y recordando que no existe competencia entre colegas.