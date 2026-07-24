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EN VIV0 | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 24 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dé más detalles sobre el asesinato de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Asimismo, sobre la ejecución de Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en Morelos, quien fue privado de la vida por un grupo de sujetos de armados al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal el pasado miércoles 22 de julio.

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