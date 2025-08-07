Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”

El jugador surcoreano llenó de elogios a Carlos Velas, quien fue figura en LAFC (REUTERS)

Heung Min Son fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de LAFC de cara a la nueva campaña. El jugador surcoreano llega al conjunto de la MLS a cambio de 26.5 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro de la liga hasta ahora.

Esta fuerte inversión destaca las altas expectativas que estarán puestas en el atacante asiático, quien arriba luego de una destacada trayectoria internacional, especialmente con el Tottenham en la Premier League.

Ahora, se espera que Son se convierta en la nueva figura del conjunto angelino como en su momento lo fue Carlos Vela. A pesar de que el asiático no logró conquistar una fuerte cantidad de títulos, su calidad futbolística enamoraron a los aficionados del futbol inglés y, por supuesto, a los de Spurs.

El surcoreano Son Heung-min es presentado como nuevo jugador de Los Angeles FC, el miércoles 6 de agosto de 2025 (AP Foto/Damian Dovarganes)

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC

Durante su presentación como nuevo jugador de LAFC, el ex de Tottenham mostró su admiración por Carlos Vela, y aseguró que no está a su nivel. Además, catalogó al mexicano como increíble y como leyenda del club.

“Siendo honestos no estoy al nivel de Carlos Vela. Jugué algunas veces contra él y es increíble. Todo lo que hizo por este club, es una leyenda y a eso aspiro”, comentó Son.

Estas declaraciones rápidamente llamaron la atención tanto de la prensa como de los aficionados, quienes recibieron positivamente este gesto de humildad y reconocimiento hacia el máximo referente de LAFC.

Carlos Vela y su paso exitoso en LAFC

Carlos Vela se consolidó como el máximo referente goleador y jugador con más partidos en la historia del Black & Gold. El delantero mexicano dejó huella en la MLS tras disputar 188 encuentros, en los que sumó 93 goles y estableció la marca de 34 anotaciones en una sola temporada.

Además, la actuación de Vela no se limitó únicamente a la regularidad, sino que alcanzó su cúspide con aquel récord histórico de 34 tantos en una temporada, cifra que lo sitúa entre los máximos anotadores en campañas individuales dentro del fútbol de Estados Unidos.