Salvador Lutteroth Lomelí abre posibilidad de un ‘All In’ con AEW en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) atraviesa una etapa de expansión sin precedentes. Gracias a su alianza estratégica con All Elite Wrestling (AEW), la empresa mexicana ha conseguido proyectarse internacionalmente con mayor fuerza. No obstante, en medio del entusiasmo por estos nuevos horizontes, Salvador Lutteroth Lomelí, presidente del CMLL, mantiene una postura firme sobre la sede que considera sagrada para la lucha libre mexicana: la Arena México.

La realización del AEW Grand Slam México marcó un parteaguas en la relación entre ambas empresas, consolidando un vínculo que había crecido en silencio durante meses. Tony Khan, presidente de AEW, viajó a la capital mexicana para presenciar el evento, reforzando su compromiso con el CMLL y demostrando interés en seguir colaborando. Sin embargo, ante la posibilidad de trasladar un magno evento (All In) a recintos más grandes como el Estadio Azteca, Lutteroth fue claro: la Arena México no se negocia.

La Arena México fue testigo de un histórico evento donde Místico brilló ante Maxwell Jacob Friedman, Mercedes Moné destronó a Zeuxis y Will Ospreay encabezó una lucha estelar de alto calibre. (Jesús Beltrán / Infobae México)

“Yo me sentiría muy extraño en llevar a cabo un evento fuera de la Arena México. Sentiría que estamos traicionando a la afición que ha hecho del local de la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre”, aseguró Lutteroth en entrevista, descartando así cualquier plan inmediato para llevar los eventos conjuntos a otro espacio.

Tony Khan y el respaldo a la alianza

Tony Khan visitó la Arena México previo al evento de AEW Grand Slam México.

Para el presidente del CMLL, la relación con Tony Khan ha sido transparente y de confianza mutua.

“Primero me siento muy honrado y muy agradecido con el señor Tony Khan que ha depositado la confianza en el Consejo Mundial de Lucha Libre para llevar a cabo un primer evento completo en la Ciudad de México con talentos de AEW y con nuestro talento. Es una gente de absoluta confianza, es una persona con la que lo invita a uno a continuar una alianza por mucho tiempo”, expresó.

La respuesta del público mexicano fue una grata sorpresa incluso para Lutteroth, quien observó con atención cómo los fanáticos reaccionaban ante la presencia de figuras como MJF, Bryan Danielson o Bandido.

“Fue una gran experiencia de aprendizaje, en lo personal a mí me mostró en la cantidad de gente que sigue a AEW en México, sabían los nombres, sabían cómo seguirlos, cómo corearlos”, describió.

La Arena México, un símbolo irrenunciable

A pesar del éxito del evento y el interés natural en hacer crecer la escala de las funciones conjuntas, Lutteroth insistió en que no todo se trata de llenar estadios más grandes. El vínculo emocional y cultural con la Arena México pesa más que cualquier expectativa económica.

Salvador Lutteroth planteó que el objetivo del Consejo Mundial es consolidar la lucha libre como una tradición deportiva que trascienda generaciones en todo México. (Cortesía CMLL)

“Yo preferiría hacer varios eventos en una semana y ver esa posibilidad, explotar primero esa posibilidad antes de realizar un magno evento en un local más grande”, explicó. Así, el directivo dejó entrever que una semana temática —como un festival de lucha libre— podría ser más coherente con la identidad del CMLL que una única mega función en un recinto fuera de la “Catedral”.

La convivencia entre los aficionados tradicionales del CMLL y los seguidores de AEW fue otro aspecto que Lutteroth destacó. Durante esa semana especial, también se llevó a cabo el evento Fantasticamania, lo que permitió observar la convergencia de dos tipos de público.

“El viernes tuvimos también nuestro evento especial (Fantasticamania), donde yo creo que parte del público se mezcló, pero sobre todo hay que reconocer que hay un público para los seguidores de AEW. Y ver también cómo la afición que nos sigue y que ha sido leal a nosotros, que ahí está y a quienes estoy muy agradecido, nos permitió mostrar dos eventos en una misma semana y que fueran atractivos para todos ellos”, apuntó.

El legado familiar del CMLL

La herencia del apellido Lutteroth continúa marcando la visión y dirección de la empresa. A punto de cumplir 92 años de existencia, el CMLL sigue siendo una referencia en la lucha libre mundial. Para Don Salvador Lutteroth Lomelí, cargar ese apellido implica una responsabilidad que va más allá del negocio.

“El legado que ha dejado mi familia representa para mí una gran responsabilidad. Es dar continuidad a una historia que empezó en 1933 por mi abuelo. Pasó por mi padre, pasó por mi primo-hermano Francisco Alonso Lutteroth y ahora me corresponde continuar esta labor que hicieron durante muchos años ellos. El CMLL se ha consolidado como la máxima empresa de lucha libre en México”, comentó con orgullo.

La tradición, el respeto a la lucha clásica y la búsqueda constante de calidad son principios que han guiado su liderazgo.

“Yo creo que serían las mismas enseñanzas que mi abuelo transmitió a mi padre y que mi padre y mi abuelo me transmitieron a mí sobre actuar con absoluto respeto y honor; respetar el desempeño de los luchadores sin dejar de exigir un buen desempeño arriba del ring y buscar siempre la satisfacción del público aficionado, que es nuestra razón de ser”, explicó.

El presidente del CMLL habló sobre la herencia que recibió de su abuelo Salvador Lutteroth González y de su padre, y cómo esto guía su gestión actual en la empresa. (Cortesía CMLL)

Actualmente, el CMLL sostiene acuerdos activos con varias empresas internacionales como AEW, NJPW, ROH, MLW y Rev Pro, lo cual ha permitido enriquecer su estilo con luchadores provenientes de diferentes culturas luchísticas.

“El intercambio que se ha logrado hacer siendo estilos diferentes ha sido muy enriquecedor para todo el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre que ha participado con ellos”, aseguró. Para Lutteroth, mantener viva la esencia de la lucha libre mexicana y, al mismo tiempo, abrir las puertas al talento global, es una fórmula que fortalece al CMLL.

“Todos estamos enfocados en lograr la excelencia de la lucha libre, respetar y conservar la esencia y dejarla que vaya creciendo, que vaya evolucionando con las nuevas generaciones”, añadió.

Visión a futuro: el centenario del CMLL

Los aficionados esperan combates de alto calibre, entre ellos posibles duelos de apuestas o cruces internacionales. (Cortesía CMLL)

De cara al centenario de la empresa, Salvador Lutteroth ya piensa en cómo celebrar esta fecha histórica.

“Permitir que los jóvenes, el talento que se está desarrollando, se consolide, que siga siendo el mejor ejemplo de la lucha, de la esencia de la lucha libre y de la innovación”, reflexionó.

Y no oculta su deseo de ver reconocida a la lucha libre como parte de la identidad nacional mexicana.

“Yo creo que es hacer a la lucha libre el deporte nacional. Un deporte que, aunque sus raíces están fuera de México, hemos podido desarrollar un estilo de lucha libre mexicana, un sello personal que le hemos dado, una tradición a continuar”, afirmó.

En este sentido, el interés creciente de las nuevas generaciones de aficionados es un buen augurio. “Durante vacaciones, durante días de descanso, es cada vez más nutrido el grupo de niños que se refleja aquí en asistencia, su participación y su entusiasmo”, celebró.

Respeto al talento y homenaje a las leyendas

Salvador Lutteroth planteó que el objetivo del Consejo Mundial es consolidar la lucha libre como una tradición deportiva que trascienda generaciones en todo México. (Cortesía CMLL)

Finalmente, Lutteroth expresó su admiración por todos los luchadores, tanto nacionales como internacionales, que han sido parte de este proceso de expansión del CMLL.

“Todo esto es el esfuerzo que hacen todos los luchadores, todo el talento del Consejo Mundial de Lucha Libre, así como el talento de las empresas aliadas que ha venido y que ha puesto su mejor desempeño”, apuntó.

Ver a ídolos actuales compartir el ring con leyendas es, para él, uno de los grandes triunfos de esta nueva etapa. “Ver cómo la gente se emociona al ver a un Brian Danielson, un MJF, un Bandido, y apreciar el homenaje a nuestras estrellas como Blue Panther y Místico, es algo que nos llena de orgullo”, finalizó.

