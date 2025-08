WWE SummerSlam 2025: Fechas, horarios, cartelera y dónde ver en vivo desde México

Revisa todos los combates confirmados para las noches del 2 y 3 de agosto, disponibles vía streaming en Netflix (Cortesía WWE)

La WWE está lista para hacer historia este fin de semana con la realización de SummerSlam 2025, que por primera vez se llevará a cabo en dos noches consecutivas: sábado 2 y domingo 3 de agosto. El evento promete redefinir el rumbo de la empresa con regresos, rivalidades intensas, talentos internacionales y combates titulares de alto impacto que marcarán el rumbo hacia el final del año.

En la primera noche, el platillo principal será el enfrentamiento por el Campeonato Mundial Pesado entre Gunther y CM Punk, una lucha esperada por millones de aficionados. Punk, tras imponerse en un brutal combate clasificatorio, buscará arrebatarle el cetro al austríaco, quien se ha consolidado como uno de los campeones más sólidos de la era moderna.

Por su parte, el domingo 3 de agosto, la atención se centrará en la lucha callejera entre John Cena y Cody Rhodes, un enfrentamiento cargado de historia. Cena, actual Campeón Indiscutido de WWE, pondrá su legado en juego ante ‘La Pesadilla Americana’, quien busca redención tras su derrota en WrestleMania 41.

La representación mexicana no podía faltar. Rey Fénix y Andrade El Ídolo participarán en el Six Pack Challenge por los Campeonatos de Pareja de WWE, enfrentando a The Wyatt Sicks (campeones), DIY, Fraxiom, The Street Profits y Motor City Machine Guns. Aunque aún no se ha confirmado el día de este combate, la expectativa es alta por ver a dos luchadores mexicanos consolidarse en la escena internacional.

En la división femenina, dos luchas prometen robarse los reflectores. Por un lado, Jade Cargill enfrentará a Tiffany Stratton por el Campeonato Femenino de WWE, un duelo entre dos potencias atléticas que buscan dominar la marca.

Por el otro, Naomi, actual Campeona Mundial Femenina de RAW, tendrá su primera defensa ante Iyo Sky y Rhea Ripley en una triple amenaza de alto calibre.

El evento también incluirá enfrentamientos con grandes nombres como Roman Reigns, Randy Orton, Logan Paul, AJ Styles, y figuras en ascenso como Jacob Fatu y Bron Breakker. La combinación de estrellas consolidadas y nuevos talentos augura una cartelera explosiva.

SummerSlam 2025 comenzará ambos días a las 16:00 horas (tiempo del Centro de México) y será transmitido exclusivamente por Netflix, la nueva casa de WWE en el país, para todos los suscriptores del servicio.

A continuación, te presentamos la cartelera completa de Summerslam 2025.

Sábado 2 de agosto

Gunther ( C ) vs CM Punk por el Campeonato Mundial Pesado

Tiffany Stratton ( C ) vs Jade Cargill por el Campeonato Femenino de la WWE

Raquel Rodríguez y Roxanne Perez ( C ) vs Alexa Bliss y Charlotte Flair por los Campeonatos Femeninos en parejas de WWE

Roman Reigns y Jey Uso vs Bron Breakker y Bronson Reed

Randy Orton y Jelly Roll vs Logan Paul y Drew McIntyre

Samy Zain vs Karrion Kross

Domingo 3 de agosto

John Cena ( C ) vs Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de WWE

Naomi ( C ) vs Rhea Ripley vs Iyo Sky por el Campeonato Mundial Femenino

Solo Sikoa ( C ) vs Jacob Fatu por el Campeonato de los Estados Unidos

Dominik Mysterio ( C ) vs AJ Styles por el Campeonato Intercontinental

Becky Lynch ( C ) vs Lyra Valkyria por el Campeonato Intercontinental Femenino

Con esta edición de dos noches, SummerSlam busca seguir el camino de WrestleMania y consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario anual. Entre duelos de leyenda, oportunidades históricas y presencia latina, el verano en WWE promete ser inolvidable.

