Esto respondió Aarón Ramsey cuando le preguntaron quién era mejor entre Messi y Cristiano durante su presentación con Pumas

El mediocampista galés se convirtió en el primer refuerzo del club universitario y llega procedente del fútbol europeo (Foto: Jesúe Abraham Aviles Ortiz )

Este jueves 3 de julio Aarón Ramsey fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Pumas de la UNAM de cara al Apertura 2025. La conferencia de prensa para la presentación del galés se llevó a cabo en Ciudad Universitaria donde estuvieron presentes el Doctor Raúl González, Mejía Barón y Eduardo Saracho.

El futbolista europeo se dijo contento con su llegada a la Liga MX y señaló que Efraín Juárez fue clave para que tomara la decisión de venir, pues mencionó que le gusta la intensidad y visión del entrenador mexicano de quien ahora estará a sus órdenes.

“Efraín fue definitivamente parte de esa decisión. Tuve muchas conversaciones con él. Su manera de ver el juego me emociona bastante. Su carrera joven hasta el momento ha sido excepcional. Me gusta cómo es, su intensidad y la visión que tiene este club me emociona. Estoy emocionado por este nuevo reto”, comentó.

¿Qué respondió Aarón Ramsey cuándo le preguntaron sobre quién era mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo?

Durante el evento, el jugador de 34 años fue cuestionado sobre quién era mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo, y aseguró que ambos son grandes jugadores y tuvo la fortuna de compartir la cancha con uno de ellos. Sin embargo, expresó que el jugador con quién más feliz se sentía en el terreno de juego era Santi Cazorla.

“Ambos jugadores son maravillosos y tuve el privilegio de jugar con uno de ellos. El jugador con el que más disfrute estar en el campo es Santi Cazorla”, declaró.

Cabe mencionar que, Ramsey coincidió con Cristiano Ronaldo en 2019 cuando jugaron en la Juventus de Italia, donde permaneció hasta 2022.

Trayectoria de Aarón Ramsey en Europa

Con más de una década y medios recorriendo el fútbol profesional, Aaron Ramsey ha dejado huella en equipos de alto calibre. Su nombre resuena no solo en Inglaterra y Escocia, donde defendió las camisetas del Arsenal y los Rangers , sino también en clubes como la Juventus y el Niza.

Aaron Ramsey, capitán de Gales. - Crédito: AFP

Todo comenzó en 2006, cuando un joven Ramsey dio sus primeros pasos en el club que lo vio nacer como futbolista: el Cardiff City . Aquella institución no solo marcó el inicio de su carrera profesional, sino que también cimentó su conexión con los colores del equipo. Más adelante, su versatilidad visión y táctica lo llevaron a ser fichado por equipos de élite en Europa, consolidando una trayectoria que lo posiciona como un jugador experimentado y confiable.

Ahora, Ramsey se suma al plantel azul y oro, aportando toda esa experiencia acumulada a lo largo de sus años entre la Premier League, la Serie A, la Ligue 1 y los campos internacionales con Gales. El mediocampista no solo trae consigo un extenso palmarés, sino también la promesa de ser un refuerzo clave en este nuevo capítulo de su carrera.