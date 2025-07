Luchador Íkaro sufre impactante lesión en Ecatepec durante función en la Arena del Valle

El luchador agradeció el apoyo de fans y compañeros, y explicó la razón del retraso en la atención médica que recibió. (Ilustración: Jovani Pérez)

La función de lucha libre celebrada en la Arena del Valle, ubicada en Ecatepec, Estado de México, terminó marcada por un momento angustiante, cuando el luchador Íkaro sufrió una severa lesión durante su combate, obligando a detener la acción y movilizar a los servicios médicos del recinto. El hecho ocurrió en una de las contiendas donde también participaron Solar Jr., El Machote y Máscara Año 2000 Jr.

La desgracia se presentó de forma repentina. Tras una maniobra de rutina, Íkaro cayó de forma aparatosa y de inmediato mostró señales de dolor intenso en su brazo izquierdo. Solar Jr., al notar la gravedad del incidente y observar que el brazo del gladiador estaba completamente dislocado, interrumpió el combate para solicitar la ayuda médica. Sin embargo, la asistencia no llegó de inmediato.

Íkaro cayó mal al momento de hacer un movimiento en el aire.

El retraso por parte de los servicios médicos encendió las alarmas entre el público y los propios luchadores. Pasaron varios segundos antes de que el personal de atención pudiera subir al cuadrilátero. La desesperación fue tal, que sus propios compañeros de cartel se acercaron para consolarlo e incluso intentaron recolocar su extremidad con sumo cuidado, buscando aliviar el dolor mientras llegaba la atención profesional.

El momento en que Íkaro suplica ayuda a su compañero de lucha tras el brutal dolor de la lesión.

Horas más tarde, desde una camilla de hospital, Íkaro rompió el silencio y transmitió un breve mensaje en vivo a través de sus redes sociales. Visiblemente adolorido, pero en calma, agradeció los mensajes de aliento por parte de sus seguidores y de sus colegas luchadores.

Íkaro aseguro que la evolución de su brazo ha ido mejorando.

“Estoy bien. Mis compañeros trataron de tranquilizarme. El médico de la comisión anda en muletas y por eso no llegó rápido al ring. Quería que me acomodaran el brazo. Estoy agradecido con Solar Jr. Les pido que no se juzgue ni se critique a nadie. Hay que esperar las placas y que no sea nada grave”, declaró el gladiador.

Escalofriante lesión de Ikaro en la #BatallaFinal | ¡Afortunadamente está en buen estado! EN VIVO 🔴👇🏽 https://youtube.com/live/jl3pWaZKd-I?feature=share Publicado por Más Lucha en Domingo, 29 de junio de 2025

El suceso ha generado debate entre los aficionados sobre las condiciones médicas en eventos independientes de lucha libre, así como sobre la necesidad de contar con personal capacitado y en óptimas condiciones para actuar de forma inmediata.

Hasta el momento, se espera el reporte médico completo para conocer la gravedad exacta de la lesión. Íkaro se mantiene en observación, pero su mensaje ha sido clave para tranquilizar a sus seguidores y evitar especulaciones sobre una posible fractura o daño mayor.