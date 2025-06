Así reaccionó Julio César Chávez a la pelea de su hijo Jr. ante Jake Paul

Julio César Chávez alentó a su hijo en toda su pelea y se notó la frustración del gran campeón (X/ @DAZNBoxing)

La noche del 28 de junio de 2025, en un combate que generó gran expectativa en el mundo del boxeo, Jake Paul venció a Julio César Chávez Junior por decisión unánime. El enfrentamiento, que tuvo lugar en una arena repleta de aficionados, terminó con el púgil mexicano abucheado por el público tras una actuación que muchos calificaron como decepcionante.

La pelea, pactada a diez asaltos, mostró a un Jake Paul dominante desde el inicio, mientras que Chávez Jr. no logró encontrar su ritmo ni responder a la ofensiva del estadounidense. Pese a sus intentos, el ex campeón mundial no logró darle la vuelta al combate y perdió.

En toda la pelea, Julio César Chávez estuvo atento a la técnica de su hijo, por lo que sufrió el combate. A lo largo de la transmisión de DAZN se pudo ver cómo el César del boxeo no quedó satisfecho con la pelea.

Julio César Chávez vivió intensamente la pelea entre su hijo, Julio César Chávez Jr. y Jake Paul. La derrota del boxeador mexicano generó diversas emociones en el ámbito deportivo. (X/ @DAZNBoxing)

Así reaccionó Julio César Chávez a la pelea del Jr. ante Jake Paul

A lo largo de la pelea, el César del boxeo fue captado por las cámaras de la transmisión y evidenció el rostro de incomodidad y molestia, pues el Junior no estaba dando una buena batalla. Además, se alcanza a escuchar algunos gritos en donde le aconseja cómo darle continuidad a la pelea.

“¡Vamos Julio, vamos tira golpes!“, ”¡Vamos hijo tira goles!“, fueron parte de los gritos que lanzó el gran campeón mexicano al ver que su hijo no estaba dando una buena pelea.

Julio César Chávez Jr. encaró la derrota ante Jake Paul: “Yo di un gran espectáculo”

Pese a las críticas que recibió el ex campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se animó a dar la cara ante sus seguidores y mandó un mensaje directo a quienes aseguraron que ya debería retirarse.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Chávez Jr. rompió el silencio y se sinceró sobre lo que representó la derrota para él, pues, aunque siempre amenazó con que noquearía a Jake Paul, al final no lo logró.

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Jake Paul fights against Julio Cesar Chavez Jr. at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Lo primero que expresó fue que quedó satisfecho con su exhibición, y respetó la decisión de los jueces. No justificó la manera en la que llevó la pelea, pero, insinuó que se esforzó para dar lo mejor de sí arriba del ring.

“No pude noquearlo, no pude noquear a Jake Paul, ni modo. De todas formas gana quien los jueces ven. Yo di un gran espectáculo y pues le pegué en su ma***e como dije”, sentenció.

Y, por último, aseguró que seguirá peleando pese a haber perdido ante un youtuber. “Yo lo quería noquear, aquí ando listo para lo que sigue”, finalizó.