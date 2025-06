Hijo de José Ramón Fernández tacha a Faitelson de “envidioso” por la narración exitosa de Martinoli y el Doctor García

El hijo de José Ramón Fernández tachó de "envidioso" a Faitelson por la narración de Martinoli y Luis García en YouTube (TUDN)

Christian Martinoli y Luis García se mudaron a otra plataforma para transmitir la Copa Oro, los comentaristas de TV Azteca innovaron al narrar el partido de la selección mexicana en YouTube de manera gratuita. Su estilo y comentarios sin filtros generó conversación en redes sociales, pues de inmediato la afición aplaudió la creatividad de la dupla.

Sin embargo, David Faitelson se lanzó contra sus ex compañeros y aseguró que eso no es periodismo. Durante su programa Faitelson sin Censura de TUDN, el comentarista demeritó el proyecto de “Farsantes sin gloria” y menospreció este nuevo formato fuera de la televisión deportiva.

El hijo de José Ramón Fernández salió a defender a Martinoli y al Doctor García, pues Juan Pablo Fernández calificó a Faitelson de ser “envidioso” por el éxito que tuvieron los comentaristas deportivos.

Hijo de José Ramón Fernández ataca a Faitelson y defiende a Martinoli y al “Doctor” García

David Faitelson arremete contra transmisiones alternativas de Martinoli y Luis García Crédito. X/David Faitelson

Luego de que Faitelson hizo pública su postura ante la transmisión de Martinoli y el Doctor García, Juan Pablo Fernández lanzó un comentario al analista de TUDN, ya que aseguró que es un “envidioso” por la conversación que generó ese proyecto.

Fue por medio de redes sociales que el hijo de Joserra lanzó una indirecta a Faitelson, aseguró que hubo personas que “se ardieron” y sintieron “envidia” por la narración de Christian Martinoli y Luis García. Además, adelantó que para el Rayados vs Inter de Milán del Mundial de Clubes volverán a replicar este formato de narración.

"Entre ardidos y demás envidiosos, la conversación sigue girando en torno a los #FarsantesConGloria, @GarciaPosti @martinolimx objetivo cumplido …Es contenido y punto, si no les gusta, no los vean. Hoy para el juego de Rayados, lo volverán a hacer", publicó.

(X/ @JuanPabloFdz)

¿Qué dijo Faitelson de la narración de Martinoli y Luis García en YouTube?

El controversial periodista de TUDN hizo una publicación en redes sociales en la aseguró que le da lástima los comentaristas que tuvieron que narrar en YouTube porque su televisora no adquirió los derechos de Copa Oro.

Pero, subió un video en el que sentenció que eso no es hacer periodismo, que es un contenido que consumen personas que no saben del oficio o que no se han consolidado como periodistas deportivos.

(X/ @FarsantesG)

“Yo no tengo nada contra Christian Martinoli o contra Luis García, los dos fueron compañeros míos, pero, con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse […] con todo respeto, a mí me enseñaron a hacer periodismo […] se trata de hacer periodismo en televisión”, explicó.