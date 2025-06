La indirecta que Christian Martinoli lanzó al Piojo Herrera previo al México vs Costa Rica

Esto dijo Christian Martinoli de Miguel Herrera durante su narración del México vs República Dominicana (X/ @FarsantesG)

Luego de que TV Azteca confirmó que no transmitirá la Copa Oro, Christian Martinoli y Luis García innovaron en su modelo de narración y se mudaron a las plataformas digitales. Desde el canal de YouTube de Farsantes con Gloria, los dos comentaristas ofrecieron una cobertura sin censura y fiel a su estilo, lo que provocó una serie de reacciones en redes sociales.

Pero, uno de los momentos que más llamó la atención de los fanáticos de esta dupla fue cuando Martinoli se refirió a Miguel Herrera, actual director técnico de la selección de Costa Rica. Y es que, debido a que la selección mexicana se enfrentará a los Ticos en la fase de grupos del campeonato, Martinoli se atrevió a lanzar una indirecta al Piojo Herrera.

Cabe recordar que el narrador de Azteca Deportes tuvo un encontronazo violento con Miguel Herrera en 2015, desde entonces, ambas personalidades del futbol mexicano se han mantenido alejadas, cada uno con su versión de los hechos.

Christian Martinoli aprovechó la previa del partido entre México y Costa Rica para lanzar una indirecta al entrenador Miguel "Piojo" Herrera, lo que recordó su pelea que tuvieron en 2015. Crédito: X/ @FarsantesG

Esto dijo Martinoli del Piojo Herrera durante la narración del México vs República Dominicana

Debido a que la selección de Javier Aguirre tuvo complicaciones para sacar el resultado ante República Dominicana, Martinoli se burló de esta situación, por lo que ironizó lo que significaría si Costa Rica vence a México.

“¡Y el domingo, mi primogate! primogate se aproxima. Costa Rica contra México, ¡qué partido, si lo llega a ganar Costa Rica, mi primo va a querer dirigir a Alemania“, sentenció Martinoli.

El Doctor García compartió su análisis del partido y también dio continuidad al tema de los próximos rivales que enfrentará el Tri en la Copa Oro, por lo que Martinoli lanzó una indirecta a Miguel Herrera que recordó su pelea que tuvieron en un aeropuerto de Estados Unidos.

Martinoli mandó una indirecta a Miguel Herrera (REUTERS/Mayela Lopez)

“¡Doctor, nos llega a ganar mi primo y me mato cab***n! ¡No nos puede ganar Costa Rica!, porque lo van a querer otra vez en la selección y me voy a morir, ¡y ya llegó su hija, Doctor, no puede estar escuchando esto!, madre santísima de todos los dioses, Doctor“, expresó.

Y es que, en aquella discusión que tuvo Martinoli con Herrera en 2015 escaló al grado que la hija del Piojo se involucró para defender a su papá de las críticas que había recibido de Christian Martinoli.

"No nos puede ganar mi primo, porque lo van a pedir y se van a volver a armar los madrazos", finalizó el narrador de TV Azteca.