Martinoli predijo que el Piojo Herrera algún día lo agredería

Martinoli predijo su discusión con el Piojo Herrera (Instagram/ @miguelherreradt// cmartinolimx)

Las coberturas deportivas se volvieron un rubro más que complementan la pasión por el futbol, las voces de los cronistas también son parte de las memorias de los aficionados, pero no solo las narraciones son relevantes, sino que también las polémicas y peleas se han convertido en sucesos de debate entre el público.

Tal fue el caso de Christian Martinoli y Miguel Herrera, en 2015 el Piojo Herrera agredió a Martinoli cuando cruzaron camino en un aeropuerto internacional de Estados Unidos. El suceso provocó la destitución de Herrera de su cargo como director técnico de la selección mexicana, ya que en ese momento dirigía al Tri.

A pesar de que el evento ocurrió hace ocho años, en días recientes Martinoli afirmó que sabía que ese suceso iba a pasar en algún momento, predijo que el Piojo Herrera lo agredería en la primera oportunidad que tuviera, así que solo lamentó lo sucedido.

Miguel Herrera fue despedido de la selección mexicana después de agredir a Martinoli (AFP)

En una charla con Yordi Rosado para YouTube, Martinoli recordó ese suceso y cómo advirtió a sus colaboradores cercanos de que en cualquier momento el exfutbolista lo atacaría. Debido a que el narrador de TV Azteca había realizado una serie de críticas al trabajo del Piojo, tenía el presentimiento que si se encontraba con Herrera, éste le reclamaría todo.

Martinoli conversó con Luis García sobre esa posibilidad, pero fue demasiado tarde y tuvo que asumir las consecuencias, según narró.

“Yo le avisé a Luis que posiblemente algún día, conociéndolo, no nos llevamos ni mucho menos, pero uno del medio de reportero y todo vas conociendo a la gente. Y le dije que algún día podía tener una reacción parecida como lo que sucedió”

Y es que cuando el Piojo Herrera golpeó a Martinoli, el Doctor García intervino para tranquilizar la situación y evitar que creciera el problema, pero lo único que logró fue que la hija el Piojo también se incluyera en la discusión que surgió en aquel entonces.

Martinoli recordó que fue una experiencia incómoda su pelea con el Piojo Herrera (Instagram/ @cmartinolimx)

Martinoli confirmó que desde entonces no se han vuelto a cruzar, así que Martinoli ha intentado ya no hablar del tema.

“Luis se metió ahí en medio y pues fue un momento nada agradable. A él le costó la selección mexicana, le costó muchos negocios de publicidad que él tenía, porque la imagen no era la mejor y de ahí en fuera no nos hemos vuelto a cruzar”, señaló.

¿Qué desató la pelea de Martinoli y el Piojo Herrera?

En 2015 la selección mexicana era dirigida por el extécnico americanista. Su estilo de juego había provocado algunas inconsistencias en el equipo, razón por la cual Martinoli puso en duda la calidad de Herrera para ser entrenador del Tri. Dichas opiniones no fueron del agrado del exfutbolista profesional, ya que le molestaron y guardó rencor al narrador de Azteca Deportes.

Martinoli recordó que fue una experiencia incómoda.

Así reaccionó Martinoli el día que lo agredió Miguel "Piojo" Herrera (Foto: YouTube/MR FIFA)

“Fue desagradable para todos, me imagino que para todos fue desagradable. Está claro que no le gustó de que yo haya hablado de su trabajo, se habrá cansado de mis críticas porque no le agradó lo que yo le mencioné”, expuso.

Con el paso de los años, Martinoli se enteró que el enojo de Miguel Herrera fue mayor porque supuestamente el narrador deportivo habría criticado a la familia del técnico, pero desmintió esa versión, por lo que lamentó que el Piojo Herrera no fuera bien asesorado por equipo.

“Creo yo lo asesoraron mal o le contaron mal la historia porque mencionaron que yo me había metido con su familia y que por eso él justificó su agresión … me parece que lo informaron muy mal”, lamentó.

Desde ese incidente, Martinoli y Miguel Herrera no volvieron a coincidir. Aunque en Qatar 2022 ambos participaron en la cobertura de diferentes televisoras, no intercambiaron palabras.