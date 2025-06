WWE y AAA hacen historia en Worlds Collide 2025: leyendas y rivalidades rumbo a Money in the Bank

Hijo del Vikingo junto a estrellas de WWE y AAA festejaron el evento haya sido un éxito. (Cortesía WWE)

El Forum Kia de Los Ángeles fue testigo de una noche histórica en la lucha libre con Worlds Collide 2025, evento que unió a las dos potencias del pancracio internacional: la mexicana AAA y la estadounidense WWE.

Leyendas, combates de alto calibre y momentos emotivos se entrelazaron en un show que difícilmente será olvidado por los fanáticos de ambos países.

La velada inició con un gesto simbólico digno de los grandes eventos deportivos: los himnos de México y Estados Unidos se entonaron como si se tratara de una función de boxeo internacional.

(Youtube/WWE Español)

La cantante mexicoamericana Deyra Barrera interpretó el himno nacional mexicano, aunque recibió críticas tras errar algunas estrofas, mientras que el de Estados Unidos fue entonado por la experimentada presentadora Lilian García.

Homenaje a Antonio Peña y Joaquín Roldán. (Cortesía WWE)

El evento rindió homenaje a los pilares de AAA, Antonio Peña y Joaquín Roldán, con dos estandartes colocados en las esquinas del cuadrilátero. A su alrededor, figuras clave de ambas promociones como Triple H, Shawn Michaels, Marisela Peña y Dorian Roldán, ofrecieron respaldo institucional al espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió antes del primer combate, cuando Rey Mysterio dirigió unas palabras al público: “Hace 31 años, aquí en Los Ángeles, tuve la bendición de ser parte del primer Worlds Collide. Jamás imaginé que llegaría a formar parte del roster de WWE. Hoy me siento bendecido y orgulloso de ser parte de la evolución de la lucha libre”, expresó visiblemente conmovido.

(Captura de pantalla)

En lo deportivo, la acción no defraudó. Mr. Iguana, Aerostar y Octagon Jr. abrieron con una victoria sobre la Latin World Order. La tensión creció tras el combate, cuando Dominik Mysterio provocó a Octagon Jr., lo que derivó en un desafío para Money in the Bank por el Campeonato Intercontinental.

En la rama femenil, Stephanie Vaquer y Lola Vice dieron cuenta de Chik Tormenta y Dalys, en un combate técnico y estratégico que consolidó a Vaquer como fuerte candidata al maletín de Money in the Bank.

El tercer combate vio a Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel y Berto) imponerse con polémica a íconos mexicanos como el Hijo del Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown, en una lucha donde la juventud y el oportunismo se impusieron.

Ethan Page defendió exitosamente su Campeonato Norteamericano de NXT en una vibrante lucha fatal de cuatro esquinas frente a Rey Fénix, Laredo Kid y Je’Von Evans.

Mientras que el combate estelar tuvo como protagonista al Hijo del Vikingo, quien retuvo el Mega Campeonato de AAA frente a un aguerrido Chad Gable.

El cierre fue tan emotivo como espectacular: leyendas como Blue Demon Jr., Negro Casas y Latin Lover subieron al ring a celebrar con el Vikingo, consolidando la unión simbólica entre generaciones y naciones.