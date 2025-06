La Catalina explica por qué el CMLL le devolvió el amor por la lucha libre tras su amarga experiencia en EE.UU: “Me cortaron las alas”

La Catalina aseguró que firmar con el CMLL fue el día más bonito de su vida y que no piensa irse de la empresa a menos que llegue una oferta “muy buena”. (Ilustración: Jesús Aviles)

A sus 25 años, Catalina Aurora García Corrial, mejor conocida como La Catalina, se ha consolidado como una de las luchadoras más destacadas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), empresa a la que agradece profundamente por permitirle vivir el mejor momento de su carrera.

En entrevista con Infobae México, la originaria de Chile compartió lo que significó para ella firmar contrato con la empresa más longeva del mundo: “Fue uno de los días más increíbles de mi vida. Aún sin debutar, el trato fue genial. Llamé a mi papá llorando: ‘Ya quedó, firmé con el Consejo, me voy a quedar en México y no voy a regresar’”.

La Catalina confesó en entrevista con Infobae México que firmar con el CMLL fue el momento más importante de su carrera y aseguró que no piensa regresar a su país. (Ilustración: Jesús Aviles)

La luchadora, también conocida como la ‘Diva del Ring’, reconoció la importancia de su padre, Ronald García, en su trayectoria. Incluso recordó cómo celebró con sus amigos el logro de su hija.

“Estoy muy agradecida con el CMLL porque me cambió completamente lo que pensaba de la lucha. Ya no quiero irme de acá, sinceramente tiene que haber algo muy bueno para yo poder decir: ‘Sí, quiero’”, expresó Catalina, quien ha encontrado en México un verdadero hogar luchístico que le ha permitido brillar tanto a nivel nacional como internacional.

La luchadora chilena habló en entrevista para Infobae México sobre su gusto por la lucha libre mexicana, ser la primera latinoamericana en WWE, su incorporación a la lucha libre mexicana y su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Los orígenes: una niña con un sueño y una consola

La estrella chilena del CMLL habló sobre el rechazo social que enfrentó en su país, las críticas de su entorno y los comentarios misóginos que marcaron sus primeros pasos en el pancracio. (Especial)

Todo comenzó con un videojuego. “Mi pasión por la lucha libre fue mediante un videojuego y ver la figura de Trish Stratus, quien parecía una barbie”, contó. Esa imagen fue suficiente para despertar en ella el deseo de convertirse en luchadora profesional. Lo compartió con su familia y la reacción fue inmediata… y difícil.

“Cuando le digo a mi papá que quiero ser luchadora, él pensó que era lesbiana. Yo era una niña y no sabía la diferencia, ni siquiera pensaba si me gustaba un niño o una niña, solo quería ser luchadora y era lo que yo quería”.

Pese al desconcierto inicial, su padre, Ronald García, no dudó en apoyarla. Fue él quien la llevó a su primer entrenamiento. En cambio, el entorno fue cruel. “Me decían que era una machota, que nunca iba a tener novio. Mis compañeras en la escuela me decían: ‘Aléjate de mí, te vas a enamorar de mí’. No quiero decirlo, pero mi principio en la lucha libre fue muy mierda”.

Machismo, acoso y comentarios ofensivos

La firma con el CMLL fue tan significativa para ella que llamó a su padre llorando y él celebró la noticia con amigos tomando cerveza. (Foto: José Luis Cruz Flores & Diego Durán)

El camino no se hizo más fácil al ingresar a los entrenamientos. En un país donde son escazas las empresas de lucha que permitan vivir del deporte, La Catalina entrenaba en escuelas donde era una de las pocas mujeres. Los comentarios machistas eran frecuentes, incluso por parte de entrenadores.

“Un profesor me dijo: ‘Viniste nada más aquí porque vas a estar con un luchador o te quieres comer a unos luchadores’. Así era de difícil para una mujer ser luchadora en Chile”.

Pese a ello, Catalina persistió. Su madre, exgimnasta, también jugó un papel clave. Aunque le dolía verla recibir golpes en el ring, siempre la apoyó, peinándola y maquillándola antes de cada combate.

El sueño roto en Estados Unidos

La oportunidad de probar suerte en Estados Unidos llegó cuando tenía 17 años. Fue contratada por WWE, pero su estancia fue breve. Después de grabar dos shows, uno en vivo y otro grabado, recibió la noticia de su despido el mismo día que su padre regresaba a Chile.

“Me cortaron las alas de mi sueño y yo no quería volver a ser luchadora. En un mes vendí todas mis cosas, mi casa, mi carro, mis muebles, todo para volver a Chile”.

A sus 25 años, La Catalina asegura que todo lo vivido —bullying, prejuicios, enfermedades y despidos— valió la pena, porque hoy está cumpliendo su sueño en la Arena México. (Foto: José Luis Cruz Flores & Diego Durán)

La Catalina entró en una profunda depresión. Dormía en el suelo, lloraba con su gato, y pensó en abandonar la lucha para siempre. Sin embargo, su padre volvió a empujarla. Le lanzó un reto: intentar una vez más, pero esta vez en México.

La redención: México y el CMLL

Aceptó venir “por las buenas o por las malas”. Así fue como llegó a Big Lucha, un lugar con gimnasio, ring y habitaciones para vivir. Ahí, por primera vez, sintió que el entrenamiento realmente valía la pena.

“Nunca me habían puesto putizas como me pusieron acá en México. Llegaba toda morada y le decía a mi papá: ‘Hoy sí le puse ganas’. Eso no me pasaba hace mucho tiempo”.

Hoy, asegura que no piensa irse de la empresa y recuerda con emoción cómo su padre celebró su firma de contrato. (Cortesía CMLL)

Poco a poco, se enamoró del estilo mexicano. Su admiración por figuras como Amapola, Marcela y sobre todo Sarah Stock (Dark Angel), su ídola de infancia, se intensificó al conocerlas en persona. El destino le ofrecía una nueva familia y una nueva oportunidad.

Fue entonces cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre llamó a su puerta. Catalina firmó contrato, llamó a su padre entre lágrimas y supo que no habría marcha atrás.

“Salgo de la oficina, aún sin debutar, pero ya con el trato cerrado. Llamé a mi papá casi llorando: ‘Papá, ya quedó. Firmé con el Consejo, ya estoy aquí y me voy a quedar en México y no voy a regresar’. Mi papá me mandó una foto tomando con sus amigos celebrando”.

<b>Una batalla contra el dolor: el quiste ovárico</b>

Pero no todo fue gloria. En plena lucha contra Stephanie Vaquer, durante la gira FantásticaManía, Catalina sintió un dolor como “un balazo”. La llevaron de urgencia al hospital y descubrieron un quiste del tamaño de su mano. La recuperación fue dura. Su esposo tuvo que ayudarla incluso a ir al baño.

Su llegada a México significó un renacer: entrenó en Big Lucha, recibió fuertes castigos físicos y descubrió un nuevo amor por el estilo luchístico nacional. (Foto: José Luis Cruz Flores & Diego Durán)

“Pensé que tenía controlados mis ovarios poliquísticos, pero no. Así que niñas y mujeres, vayan a checarse. Cáncer de mama, ovarios poliquísticos, todo eso hay que vigilarlo”.

A pesar de haber controlado antes una prediabetes y sobrevivido a trastornos alimenticios, Catalina volvió a enfrentar su cuerpo como su más grande rival. Pero, una vez más, no se rindió.

El sueño no ha terminado

Hoy, La Catalina se consolida como una de las grandes promesas del CMLL. Su disciplina, sus entrenamientos, su pasión por el personaje y su cercanía con la afición la han hecho indispensable en la escena actual de la lucha libre femenina.

Cierra con un mensaje a su yo del pasado… y del futuro:

“Todo valió la pena: el bullying, los comentarios, lo que pasó en Estados Unidos. Todo tenía que ser así para ser quien soy. Yo sueño que mis padres un día vengan a verme luchar en la Arena México”.

En la actualidad, La Catalina no solo ha conquistado el ring, sino también su historia. Una historia escrita con lágrimas, golpes, pasión, y un amor indestructible por la lucha libre.