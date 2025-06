Lalo Camarena habla sobre la prueba antidopaje de Munguía: “Lo más probable es que vuelva a dar positivo”

Eduardo Camarena aseguró que ve muy difícil que Munguía de negativo a una segunda prueba antidopaje (Captura de pantalla - Un Round Más)

Jaime Munguía dio positivo a una prueba antidopaje que le fue realizada el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita antes de su pelea con el francés Bruno Surace, la cual ganó por decisión unánime.

Según informó la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), el pugilista tijuanense arrojó positivo a sustancias altas de testosterona sintética, es decir identificaron metabolitos de testosterona de origen exógeno.

Ahora, Munguía tendrá hasta un límite de 10 días para solicitar el análisis de su muestra B y así evitar sanciones.

Cuál es la sustancia a la que Jaime Munguía dio positivo en prueba de doping (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Lalo Camarena cree que Munguía volverá a dar positivo en prueba antidopaje

Durante un capitulo del podcast Un Round Más, Lalo Camarena aseguró que será muy difícil que Jaime Munguía de negativo a la segunda prueba de antidoping, pues indicó que no recuerda un caso, donde se haya dado positivo y luego negativo, salvo el de Claudio Suárez.

“Mancha al deportista, independientemente si se abriera y da positivo el frasco B, que lo más probable es que si de positivo, porque es muy cuidadoso, yo no me acuerdo de un caso. Creo que nada más Claudio Suárez le pasó eso, que abrieron el A y dio positivo por Clembuterol y en el otro dio negativo y pues ya, no hay ningún problema”, declaró el periodista.

El caso de Munguía causó varias críticas sobre todo su entrenador, Eddy Reynoso y a su equipo de trabajo, Canelo Team pues con este ya suman seis peladores que dan positivo a pruebas antidoping, como Óscar Valdez, Rey Martínez o el propio Saúl Álvarez.

Jaime Munguía habla por primera vez luego de dar positivo a la prueba antidopaje (Crédito | REUTERS)

Canelo Álvarez y CMB respaldan a Munguía

Por su parte, Saúl Canelo Álvarez ya mostró su apoyo a su compatriota y compañero, pues el viernes pasado durante la cuarta edición de su torneo No Golf No Life, declaró que está al 100 por ciento con Munguía y descartó que sea responsabilidad de Eddy Reynoso.

“Obviamente con Munguía estamos al 100 por ciento, solamente él sabe lo que pasó. Lo que si tengo bien claro, es que nosotros creemos en Munguía y seguramente lo va a aclarar pronto y Eddy Reynoso solo se dedica a entrenar” declaró Álvarez.

Además, Mauricio Sulaimán señaló que Jaime tiene todo su apoyo, pero reiteró que en caso de no demostrar su inocencia, tendrá que afrontar las consecuencias.

“Yo quisiera expresar apoyo incondicional a Jaime Munguía, obvio a Reynoso que no tiene nada que ver y que vamos a dar todo el camino para que él pueda demostrar su inocencia. Y en caso de que sea culpable, que asuma las consecuencias”, finalizó el presidente del CMB.

Con 28 años de edad, Jaime Munguía ha podido sumar un récord de 45 peleas ganadas, de las cuales 25 han sido por la vía del nocaut, 2 derrotas y ningún empate.